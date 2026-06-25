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14 minutes ago

इंग्लैंड में खेले जा रहे वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज अहम मुकाबले के तहत बांग्लादेश के खिलाफ लगभग करो या मरो के मुकाबले में भारत पहले फील्डिंग करेगा. बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. मैच में खेल रहीं दोनों देशों की फाइनल XI इस प्रकार हैं: 

LIVE SCORE BOARD

इंडिया वीमेन: 1. स्मृति मंधाना 2. शेफाली वर्मा 3. यास्तिका भाटिया 4. जेमिमा रोड्रिग्स, 5. हरमनप्रीत कौर (कप्तान) 6. ऋचा घोष (विकेटकीपर) 7. दीप्ति शर्मा 8. राधा यादव 9. श्री चरणी 10. रेणुका सिंह ठाकुर 11. नंदनी शर्मा

बांग्लादेश वीमेन: 1. दिलारा अक्तेर 2. जुइरिया फिरदौस 3. शर्मीन अख्तर 4. निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान) 5. शोभना मोस्तरी 6. रितु मोनी 7. शूर्णा अक्तेर 8/ राबेया खान 9. नाहिदा अख्तर 10. संजीदा अख्तर मेघला, मारुफा अख्तर
 

Jun 25, 2026 19:50 (IST)
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India Women vs Bangladesh Women LIVE: 7वें से 10वें ओवर का सार प्वाइंट में जानें

1. धीमी रन गति: 6 ओवर के पावरप्ले के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर शिकंजा और कस दिया, जिससे 7वें से 10वें ओवर के बीच रन गति काफी धीमी रही।

2. साझेदारी बनाने का प्रयास: शुरुआती झटका लगने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने विकेट बचाने को प्राथमिकता दी. उन्होंने जोखिम कम लेते हुए सिंगल्स और डबल्स की मदद से पारी को आगे बढ़ाया.

3. स्पिनरों का आक्रमण: इस दौरान भारतीय स्पिनरों (जैसे दीप्ति शर्मा) ने कसी हुई लेंथ पर गेंदबाजी की और बांग्लादेशी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया।

4. ओवर का कुल स्कोर: इन ओवरों में संभलकर खेलने के कारण बांग्लादेश की टीम ने 10 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट खोकर 63 रनों का स्कोर खड़ा किया।

5. भारतीय टीम का नियंत्रण: कुल मिलाकर, 7 से 10 ओवर के इस चरण में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को खुलकर रन बनाने से रोके रखा

Jun 25, 2026 19:34 (IST)
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ICC Women's T20 World Cup 2026: 6 ओवर बाद 5 प्वाइंट में सार जानें

टॉस और शुरुआत: बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन पर दबाव बनाए रखा।

शुरुआती झटका: भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की सलामी बल्लेबाज दिलारा अख्तर (4 रन) को सस्ते में आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई.

पावरप्ले का स्कोर: बांग्लादेश की टीम ने संभलकर खेलने की कोशिश की और पावरप्ले के समाप्त होने तक (6 ओवर में) 1 विकेट के नुकसान पर लगभग 40-41 रन बनाए।

पिच और गेंदबाजी का रुख: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारतीय स्पिनर शेफाली वर्मा और तेज गेंदबाज श्री चरणी ने कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति पर अंकुश लगाए रखा.

धीमी लेकिन सधी शुरुआत: बांग्लादेश के लिए जुइरिया फिरदौस ने क्रीज पर टिककर कुछ चौके लगाए और स्कोरबोर्ड को चलाए रखा, जिससे टीम एक बड़े नुकसान से बच सकी

Jun 25, 2026 18:49 (IST)
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दोनों देशों की फाइनल XI

इंडिया वीमेन: 1. स्मृति मंधाना 2. शेफाली वर्मा 3. यास्तिका भाटिया 4. जेमिमा रोड्रिग्स, 5. हरमनप्रीत कौर (कप्तान) 6. ऋचा घोष (विकेटकीपर) 7. दीप्ति शर्मा 8. राधा यादव 9. श्री चरणी 10. रेणुका सिंह ठाकुर 11. नंदनी शर्मा

बांग्लादेश वीमेन: 1. दिलारा अक्तेर 2. जुइरिया फिरदौस 3. शर्मीन अख्तर 4. निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान) 5. शोभना मोस्तरी 6. रितु मोनी 7. शूर्णा अक्तेर 8/ राबेया खान 9. नाहिदा अख्तर 10. संजीदा अख्तर मेघला, मारुफा अख्तर

Jun 25, 2026 18:40 (IST)
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IND W vs BAN W Live Score: बांग्लादेश ने टॉस जीता

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर चुनी पहले बैटिंग, टीम हरमनप्रीत के लिए हर हाल में जीत जरूरी

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