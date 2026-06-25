1. धीमी रन गति: 6 ओवर के पावरप्ले के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर शिकंजा और कस दिया, जिससे 7वें से 10वें ओवर के बीच रन गति काफी धीमी रही।

2. साझेदारी बनाने का प्रयास: शुरुआती झटका लगने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने विकेट बचाने को प्राथमिकता दी. उन्होंने जोखिम कम लेते हुए सिंगल्स और डबल्स की मदद से पारी को आगे बढ़ाया.

3. स्पिनरों का आक्रमण: इस दौरान भारतीय स्पिनरों (जैसे दीप्ति शर्मा) ने कसी हुई लेंथ पर गेंदबाजी की और बांग्लादेशी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया।

4. ओवर का कुल स्कोर: इन ओवरों में संभलकर खेलने के कारण बांग्लादेश की टीम ने 10 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट खोकर 63 रनों का स्कोर खड़ा किया।

5. भारतीय टीम का नियंत्रण: कुल मिलाकर, 7 से 10 ओवर के इस चरण में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को खुलकर रन बनाने से रोके रखा