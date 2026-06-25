राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: ट्रस्ट ने चोरों के खिलाफ दर्ज कराई FIR, CCTV में आए थे नजर

अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. सूत्रों के मुताबिक, CCTV में कुछ चोर चढ़ावे से चोरी करते दिखे थे, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. इस पूरे मामले में यह पहली FIR है.

यह FIR ऐसे समय दर्ज हुई है, जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गरमाया गया है और हाल में ही SIT ने इस मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है.

8 नामजद आरोपियों पर FIR

अब सूत्रों ने बताया कि CCTV में चोरी करते दिखे और उनकी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. FIR में आठ नामजद आरोपी हैं, जबकि कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

FIR में टिन्नू यादव, लव कुछ और अनुकल्प मिश्रा का नाम भी है. हालांकि, इसमें चंपत राय का नाम नहीं है.

बताया जा रहा है कि यह FIR श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज हुई है. बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के निर्देश पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है.

दो दिन पहले SIT ने सौंपी थी रिपोर्ट

राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित अनियमितताओं और गबन के आरोप सामने आने के बाद 13 जून को सरकार ने तीन सदस्यों की SIT बनाई थी.

लगातार 6 दिन तक SIT ने मंदिर का दौरा किया था और कई लोगों से पूछताछ की थी. जांच के दौरान SIT ने मंदिर प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों, ट्रस्ट से संबद्ध लोगों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित पांच दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की. टीम ने चढ़ावे की गिनती, उसके रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और कथित अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की.

SIT के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने बताया कि यह एक गोपनीय जांच है और फिलहाल केवल प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है. उन्होंने साफ किया कि जांच अभी जारी है और कई बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है. अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे सरकार को सौंपा जाएगा.

राम मंदिर में बदली व्यवस्था

SIT की जांच के बाद मंदिर परिसर में दान राशि की काउंटिंग और कलेक्शन से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं. जिन कर्मचारियों पर पहले यह जिम्मेदारी थी, उन्हें फिलहाल दूसरे कामों में लगाया गया है.

अब दान पत्र के कैश काउंटिंग काम में मंदिर परिसर में कार्यरत विश्वसनीय कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के नए कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके. पैसों की गिनती प्रक्रिया पर निगरानी के लिए नया CCTV सिस्टम लगाया गया है. सभी कैश काउंटिंग क्षेत्रों की कैमरों से निगरानी की जा रही है और इसके लिए अलग कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है.

दान राशि की गिनती और काउंटिंग रूम में प्रवेश को लेकर अब नियम और कड़े कर दिए गए हैं. पूरी तलाशी के बाद ही कर्मचारियों को काउंटिंग रूम में प्रवेश दिया जाएगा. काउंटिंग रूम से बाहर निकलने के समय भी शत-प्रतिशत जांच की व्यवस्था की गई है.

सूत्रों के अनुसार, अब बैंक में कैश जमा करते समय तीन व्यक्ति क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे. सभी के हस्ताक्षर भी अनिवार्य किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे.