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'केतन की हत्या के दिन जो लोग किले पर थे वो जांच में पुलिस को मदद करें...', पिता विशाल अग्रवाल की भावुक अपील

सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी. आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी.

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'केतन की हत्या के दिन जो लोग किले पर थे वो जांच में पुलिस को मदद करें...', पिता विशाल अग्रवाल की भावुक अपील
  • पुणे के 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है
  • केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने किले में मौजूद लोगों से आगे आकर पुलिस को जानकारी देने की अपील की है
  • मृतक के दादा देवीचंद अग्रवाल ने सिया गोयल के परिवार पर शादी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है
क्या सिया के परिवार पर भी पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई कर रही है?
पुणे:

पुणे के 25 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इधर केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भी उन लोगों से अपील की है जो घटना के दिन लोहागढ़ किले में मौजूद थे कि वे आगे आएं और पुलिस को जानकारी दें. उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें मैसेज करके बता रहे हैं कि वे किले में मौजूद थे, लेकिन वे पुलिस से संपर्क नहीं कर रहे हैं.

केतन के पिता ने कहा कि परिवार को न्याय के अलावा और कुछ नहीं चाहिए. जब तक हमारे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, हम लड़ते रहेंगे. उन्होंने बताया कि घटना के दिन लोहागढ़ किले पर कई लोग मौजूद थे, इसीलिए उनसे अपील है कि वे आगे आएं और इस संबंध में कोई भी जानकारी हो पुलिस से साझा करें.

वहीं केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल ने कहा, 'हमारे अपने ही लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिन्हें हम कई सालों से जानते थे.' उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सिया गोयल के परिवार ने उस पर केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए दबाव डाला था.
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देवीचंद अग्रवाल ने रोते हुए कहा, 'हम चाहते हैं कि पुलिस इस शादी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जांच करे. इन दोनों आरोपियों (सिया और चेतन) को मौत की सजा मिलनी चाहिए.'

मृतक की मां ने भी न्याय की मांग की और दोनों आरोपियों के लिए मौत की सजा के साथ-साथ सिया गोयल के परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की.

केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) को 18 जून को पुणे जिले के मावल तालुका स्थित लोहागढ़ किले की एक चट्टान से केतन को खाई में धक्का देकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन (25) की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी. आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उस योजना को अंजाम दिया.

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता मामले के कई पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिनमें कथित अपराध की योजना, घटना से पहले और बाद में आरोपियों की गतिविधियां, उनके 'डिजिटल फुटप्रिंट' और हत्या के पीछे का मकसद शामिल है.

पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश में 18 जून से पहले और घटना के बाद अपने मोबाइल फोन से चैट रिकॉर्ड हटा दिया. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी जारी है और पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों की पुष्टि के लिए और सबूत जुटाए जा रहे हैं.

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