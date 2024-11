केरल, तमिलनाडु समेत इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी और उत्तर भारत में बढ़ेगी सर्दी

उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की दस्तक के बीच केरल, तमिलनाडु समेत कई जगहों पर आज भारी बारिश (Heavy Rain Alert) हो सकती है. आईएमडी ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. केंद्रीय मौसम विभाग ने रविवार तक पथानामथिट्टा, पलक्कड़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, कोल्लम, इडुक्की, मलप्पुरम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन सभी जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. यहां पर 24 घंटों में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है तो कहीं पर 30,40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Very Heavy rainfall likely to occur over Kerala & Mahe and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal today.#veryheavyrainfall #imdweatherupdate #imd #weather #tamilnadu #kerala @moesgoi @ndmaindia @airnewsalerts @DDNewslive pic.twitter.com/GqX9gqPddV