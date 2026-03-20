कोल्लम के विजेता के हाथ लगा ₹1 करोड़ का बंपर इनाम, लॉटरी ने बनाया मालामाल

केरल राज्य लॉटरी विभाग ने सुवर्णा केरलम एसके-45 लॉटरी के परिणाम जारी कर दिए हैं. यह ड्रॉ शुक्रवार दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में हुआ. इस लॉटरी में पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये (जिस पर 30% कर लागू होगा), दूसरा पुरस्कार 30 लाख रुपये और तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये रखा गया है.

विजेताओं को अपने टिकट नंबरों को केरल सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक परिणामों से मिलाना जरूरी है और पुरस्कार का दावा 30 दिनों के भीतर करना होता है. पहले और दूसरे पुरस्कार के विजेताओं को अपने टिकट राज्य लॉटरी निदेशक को व्यक्तिगत रूप से, बीमाकृत पंजीकृत डाक से या राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/सहकारी बैंकों के माध्यम से जमा करने होते हैं. पहचान के लिए आधार, पैन जैसे वैध दस्तावेज अनिवार्य हैं.

विजेता नंबर ड्रॉ स्थल पर लाइव घोषित किए जाते हैं और बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं, साथ ही पूरी सूची पीडीएफ में डाउनलोड की जा सकती है. पुरस्कार का अंतिम भुगतान टैक्स और अन्य अनिवार्य कटौतियों के बाद किया जाता है, इसलिए सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करना बेहद जरूरी है.

प्रथम पुरस्कार – ₹1,00,00,000

विजेता टिकट: RG 258453

ज़िला: कोल्लम

एजेंट का नाम: शिवकुमार एस

द्वितीय पुरस्कार – ₹30,00,000

विजेता टिकट: RG 574315

ज़िला: पलक्कड़

एजेंट का नाम: मोहम्मद सबीर एन

एजेंसी नंबर: P 5275

तृतीय पुरस्कार – ₹5,00,000