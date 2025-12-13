केरल में आज 244 केंद्रों और 14 जिला समाहरणालयों में मतों की गिनती होगी तथा 2025 के महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे. राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार, वोटों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होगी. चुनाव में दो करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला था. इन नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की भविष्य की दिशा तय होगी. इसलिए इन चुनाव के परिणामों पर सभी की नजरें लगी है. राज्य चुनाव आयुक्त ए शाहजहां ने कहा था कि इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है. केरल में 1995 में पहली बार निकाय चुनाव हुए थे.

Kerala Local body polls results live-: