केरल: कोझिकोड NIT ने कैंपस में सार्वजनिक रूप से प्यार के इजहार पर लगाया बैन

अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) द्वारा बड़े अक्षरों में भेजे गए ई-मेल नोटिस (संचार) में छात्रों को चेतावनी भी दी कि उनकी नीतियों के किसी भी तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.

नोटिस में कहा गया है कि पीडीए (सार्वजनिक रूप से प्यार को प्रदर्शित करना) और शैक्षणिक क्षेत्रों, विश्राम कक्षों, खराब रोशनी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ एनआईटीसी परिसर में और आसपास कहीं भी निजी गतिविधियों में संलग्न होने से दूसरों को शैक्षिक वातावरण से असहज और विचलित कर सकता है.

