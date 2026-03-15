Kerala Election 2026 Date Announcement: कब होंगे केरल में विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग कर रहा ऐलान

Kerala Election 2026 Date: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कब वोटिंग होगी और कब नतीजे जारी होंगे? थोड़ी देर में इसका ऐलान हो जाएगा. चुनाव आयोग शाम 4 बजे केरल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है. केरल की राजनीति में क्या वाम गठबंधन (LDF) अपनी हैट्रिक पूरी करेगा या कांग्रेस नीत (UDF) सत्ता में वापसी करेगी, इसकी आधिकारिक दौड़ आज से शुरू हो जाएगी.

केरल विधानसभा चुनाव 2021 एक नजर में

2021 के चुनाव में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ (LDF) ने 40 साल पुरानी उस परंपरा को तोड़ दिया था, जिसमें हर पांच साल में सरकार बदल जाती थी.

कुल सीटें: 140

बहुमत का आंकड़ा: 71

नतीजे: LDF-99 सीटें

UDF: 41 सीटें

BJP/NDA: 0 सीटें

वोट शेयर: LDF को लगभग 45.4% और UDF को 39.4% वोट मिले थे.

चरण: 2021 में केरल में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान हुआ था.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान LIVE UPDATE