भरभराकर गिरा पहाड़... बद्रीनाथ हाईवे का ये वीडियो हिलाकर रख देगा

उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के बीच हाईवे पर पहाड़ टूट टूटकर गिर रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो चमोली जिले से आया है, जहां बारिश और भूस्खलन के बीच पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आकर गिरा, ये हादसा अनीमठ इलाके में हुआ, जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आकर गिरा. गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई वाहन नहीं था, वरना जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था.
चमोली जिले में बारिश का ये कहर लगातार जारी है. बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनीमठ के पास इससे भारी मलबा आ गया था. इससे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी भयावह घटनाओं से दहशत पैदा हो रही है. प्रशासन का कहना है कि सभी जगहों पर सड़क से मलबा हटाने का कार्य जारी है. जल्द सड़क यातायात ठीक कर लिया जाएगा.
