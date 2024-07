कठुआ के आंतकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाएगा : रक्षा सचिव

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को सेना पर किए गए आतंकवादी हमले पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि "मैं कठुआ के बदनोटा में हुए आतंकवादी हमले में पांच बहादुर जवानों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं." रक्षा सचिव की ओर से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता ने इस संदेश को एक्स पर पोस्ट किया है.

"I express profound grief on the loss of five Bravehearts in a terrorist attack in Badnota, Kathua, and extend deepest condolences to the bereaved families" - Defence Secretary Shri @giridhararamane (1/2)@rajnathsingh @SethSanjayMP — A. Bharat Bhushan Babu (@SpokespersonMoD) July 9, 2024

रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता भारत भूषण यादव ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को सदैव याद रखा जाएगा और उनके बलिदान का बदला लिया जाएगा तथा भारत हमले के पीछे की बुरी ताकतों को पराजित करेगा."

"Their selfless service to the nation will always be remembered & their sacrifice will not go unavenged and India will defeat the evil forces behind the attack".

-Defence Secretary Shri @giridhararamane (2/2)@HQ_IDS_India @adgpi @PIB_India @GallantryAward @salute2soldier — A. Bharat Bhushan Babu (@SpokespersonMoD) July 9, 2024

रक्षा मंत्री ने भी दुख किया व्यक्त

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर कठुआ में हुए आतंकी हमले में पांच बहादुर सैनिकों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा, "मैं बदनोटा, कठुआ (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले में हमारे पांच बहादुर भारतीय सेना के जवानों की मौत से बहुत दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ा है. आतंकवाद विरोधी अभियान जारी हैं, और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं. मैं इस नृशंस आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

I am deeply anguished at the loss of five of our brave Indian Army Soldiers in a terrorist attack in Badnota, Kathua (J&K).



My deepest condolences to the bereaved families, the Nation stands firm with them in this difficult time. The Counter Terrorist operations are underway,… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 9, 2024

आतंकी हमले में 5 जवान हुए शहीद

कठुआ जिले में गश्त पर निकले दो सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया. पहाड़ी क्षेत्र में घनी धुंध के बीच छिपे आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागा और फिर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही देर में आतंकियों को घेर लिया और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. जवानों और आतंकियों के बीच हुई इस भीषण मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए और साथ ही 5 अन्य घायल हो गए.