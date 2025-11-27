कर्नाटक में सीएम पोस्ट पर बढ़ी तकरार, डीके शिवकुमार के दांव पर सिद्धारमैया का प्लान तैयार

कर्नाटक में सीएम कु्र्सी को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार के कुर्सी का झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है. कांग्रेस हाईकमान इस मामले पर एक्टिव है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी कर्नाटक के मुद्दे पर मिलने वाले हैं. इस बीच सिद्धारमैया कैंप अभी वेट एंड वॉच कर रहा है. सूत्रों ने बताया है कि अगर हाईकमान सीएम पोस्ट में बदलाव का कोई संकेत देता है तब सिद्धारमैया कैंप एक्टिव हो जाएगा.

देखो और इंतजार करो की मुद्रा में सिद्धा कैंप

सूत्रों ने बताया कि अभी वो देखो और इंतजार करो की मुद्रा में हैं. अगर हाईकमान की तरफ से राज्य में सीएम बदलने का जरा भी संकेत आता है तब वो अपनी योजना को अमलीजामा पहनाएंगे. बड़ी संख्या में सिद्धारमैया कैंप के विधायक दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं. ताकि सिद्धारमैया को राज्य का सीएम बनाया रखा जाए. सिद्धारमैया कैंप के सतीश जारकीहोली ने कल इस सिलसिले में कई विधायकों से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी.

सिद्धारमैया कैंप का बैकअप प्लान तैयार

यही नहीं, सिद्धारमैया कैंप का बैकअप प्लान भी तैयार है. सूत्रों ने बताया कि अगर हाईकमान राज्य में सीएम बदलने पर जोर देता है तो ऐसी स्थिति में सिद्धारमैया कैंप दूसरे दावेदारों को भी उतार सकती है.

शिवकुमार का क्रिप्टिक बयान

उधर, शिवकुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे राज्य में चल रही सीएम पोस्ट की खींचतान से जोड़ा जा रहा है. शिवकुमार ने कहा कि है कि वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर (शब्दों की ताकत दुनिया की ताकत है) और वादों को पूरा करना सबसे बड़ी ताकत होती है. उन्होंने कहा कि चाहे जज हों, राष्ट्रपति हों, मैं हूं, आप हों या कोई आपके घर का हो, ये सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसकी इज्जत करनी होती है.

खरगे हुए एक्टिव

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि वो दिल्ली जाकर कुछ अहम लोगों से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं तीन या चार लोगों को बुलाकर इस बारे में बात करूंगा. इसके बाद राज्य में सीएम और डेप्युटी सीएम विवाद के बारे में कोई फैसला किया जाएगा. खरगे ने कहा कि मैं सभी को बुलाऊंगा और मामले को सुलझाऊंगा.