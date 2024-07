करगिल विजय दिवस पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी ने शहीदों को किया याद

देश आज पाकिस्तान से हुए करगिल युद्ध का 25वां विजय दिवस मना रहा है. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गजों ने शहीदों को नमन किया. गृह मंत्री अमित शाह ने कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि करते हुए लिखा , “कारगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है. कारगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में पुन: तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया.”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरित करने वाला बलिदान बताया. लिखा, “आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हम उन बहादुर सैनिकों की अदम्य भावना और साहस को याद करते हैं जो 1999 के युद्ध में बहादुरी से लड़े थे. उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वीरता और देशभक्ति ने सुनिश्चित किया कि हमारा देश सुरक्षित रहे। उनकी सेवा और बलिदान हर भारतीय और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा.”

