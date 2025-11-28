कानपुर: मां काम पर जाती और लिव-इन पार्टनर बेटी के साथ करता रहा रेप

कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपने और अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए एक पुरुष का सहारा लेती है, लेकिन वही सहारा उसकी बेटी के लिए नासूर बन जाता है. कानपुर के जाजमऊ में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक व्यक्ति ने भरोसे का कत्ल करते हुए अपनी प्रेमिका की 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला

मूल रूप से दिल्ली के गोपाल नगर की रहने वाली पीड़िता की माँ का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. करीब 15 साल पहले विकास नाम के व्यक्ति से शादी हुई, लेकिन 8 साल पहले पति ने साथ छोड़ दिया. बेटा पति के पास चला गया और वह अपनी बेटी को लेकर कानपुर के जाजमऊ स्थित जखई बाबा मोहल्ले में आ गई. पेट पालने के लिए वह मजदूरी करने लगी. इसी दौरान उसकी मुलाकात भेलपुरी का ठेला लगाने वाले जालौन निवासी अजीत से हुई. बातचीत प्यार में बदली और दोनों लिव-इन में साथ रहने लगे.

आरोपी ने पीड़िता को धमकाया

महिला का आरोप है कि जब वह मजदूरी के लिए घर से बाहर जाती थी, तब अजीत उसकी 14 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता था. यह सिलसिला कुछ दिनों का नहीं, बल्कि पूरे एक साल तक चलता रहा. आरोपी ने किशोरी को इतना डरा दिया था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे जान से मार दिया जाएगा. डर और सहमी हुई बच्ची एक साल तक इस नरक को झेलती रही.

लगातार हो रहे शोषण से जब बच्ची की हिम्मत जवाब दे गई, तो उसने रोते हुए अपनी माँ को पूरी आपबीती सुनाई. बेटी का दर्द सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने बिना देर किए जाजमऊ थाने में आरोपी प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. एसीपी आकांक्षा पाण्डेय ने बताया कि किशोरी के साथ करीब एक साल से दुष्कर्म किया जा रहा था. पुलिस ने आरोपी अजीत को जेके क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है.

