'ब्रो, रुको...' कृति सेनन के सपोर्ट में राहुल गांधी की इंस्टा स्टोरी पर अब कंगना का जवाब

- एक्ट्रेस कृति सेनन रक्षाबंधन के विज्ञापन में अपने पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही हैं
- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन करते हुए महिलाओं की पहनावे की स्वतंत्रता की बात कही थी
- कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी पितृसत्ता खत्म करने वाली टिप्पणी पर निशाना साधा है
एक्ट्रेस कृति सेनन रक्षाबंधन विज्ञापन में अपने पहनावे की वजह से इन दिनों जमकर ट्रोल हो रही हैं. लोग नेकलाइन दिखने पर उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं, हालांकि कई लोग उनके सपोर्ट में भी हैं. इस विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन किया था. इसे लेकर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने एक नए इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है. दरअसल कंगना ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है.
कंगना की स्टोरी में दो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक लड़का है और दूसरी लड़की. लड़का पितृसत्ता खत्म करने की बात कह रहा है तो वहीं लड़की कह रही है कि ब्रो, रुको, भारत माता की जय शुरू करते हैं.
राहुल ने किया कृति सेनन का सपोर्ट
इस पर राहुल गांधी कृति के सपोर्ट में सामने आए थे. उन्होंने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा था कि महिला को क्या पहनना है, यह पूरी तरह उसकी पसंद होनी चाहिए. महिलाओं की आजादी पर उनको ट्रोल करना बंद करें. इसके साथ ही उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी मे 'स्मैश द पैर्ट्रिआर्की' लिखा था. इसे लेकर ही कंगना ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है.
कंगना ने कपड़ों को लेकर पूछा सवाल
बता दें कि एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए कृति सेनन के विज्ञापन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. कंगना ने भी इस पर रिएक्शन दिया था, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था, 'महिलाओं के लिए यह एक शानदार समय है, हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हैं, आज की महिला ग्लोबल महिला है. कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक उसकी अलमारी में सबकुछ है' कंगना ने बिना नाम लिए कृति के विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जानबूझकर असहज करने वाला लगता है. उन्होंने पूछा कि कोई लड़की अपने भाई को बिकनी पहनकर राखी क्यों बांधेगी.
राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना
वहीं बीजेपी ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट पर राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करने वाली टिप्पणी पर तंज कसा है. एक पोस्ट में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं के बारे में बात करते हुए पितृसत्ता को खत्म करने की बात करते हैं. लेकिन जब हिजाब और अबाया की बात आती है, तो वही सिद्धांत अचानक अपनी पसंद की आजादी में बदल जाता है.
𝐇𝐘𝐏𝐎𝐂𝐑𝐈𝐒𝐘 𝐀𝐓 𝐈𝐓𝐒 𝐏𝐄𝐀𝐊! ⚠️— BJP (@BJP4India) August 25, 2026
Rahul Gandhi talks about “smashing patriarchy” when speaking about Manusmriti and Hindu women. But when it comes to hijab and abaya, the same principle suddenly becomes “freedom of choice.”
So, Rahul Gandhi, is your fight against… pic.twitter.com/IYIgigwDNj
बीजेपी ने पूछा तो क्या राहुल की पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई चुनिंदा और धर्म पर आधारित है. बीजेपी ने पूछा अगर उनका लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण है तो क्या धर्म से परे हर महिला के लिए एक ही पैमाना नहीं होना चाहिए.
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