JNU छात्रसंघ चुनाव: लेफ्ट, राइट या कोई और, वोटिंग और रिजल्ट डेट से लेकर जानिए माहौल क्या है

पिछले साल, आइसा के नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद जीता था, जबकि एबीवीपी के वैभव मीणा ने संयुक्त सचिव पद हासिल किया था—यह संगठन की एक दशक में पहली बड़ी जीत थी.

  • जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ओपन थिएटर में JNUSU चुनाव से पहले अध्यक्ष पद के लिए सात उम्मीदवारों ने बहस की
  • लेफ्ट यूनिटी की उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने फिलिस्तीन, कश्मीर और लद्दाख के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता जताई
  • एबीवीपी के विकास पटेल ने वामपंथी वर्चस्व पर हमला करते हुए 50 वर्षों की कथित बर्बादी का आरोप लगाया
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के ओपन-एयर थिएटर में आधी रात होते ही वंदे मातरम, जय भीम और "कैंपस लाल है, मेरा भाई लाल है" के नारे गूंज उठे. जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) चुनाव के मतदान से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में जोरदार बहस हुई. अध्यक्ष पद के लिए सात उम्मीदवारों और केंद्रीय पैनल में बीस प्रतियोगियों के बीच, रविवार रात की बहस 4 नवंबर के मतदान से पहले के अंतिम माहौल बनाती है. चुनाव का परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएगा. एक डॉक्टरेट छात्र ने जेएनयूएसयू चुनाव को "डेमोक्रेसी इन मोशन" बताते हुए कहा कि यह मंच हमें याद दिलाता है कि राजनीति संवाद सत्ता के सामने सच बोलने से शुरू होती है.

लेफ्ट यूनिटी: "असहमति की आवाज़ सिकुड़ रही है"

लेफ्ट यूनिटी की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की पीएचडी स्कॉलर अदिति मिश्रा ने अपने अभियान को प्रतिरोध की परंपरा के अनुरूप रखा. उन्होंने घोषणा की, "हम फ़िलिस्तीन, कश्मीर के राज्य के दर्जे, लद्दाख के सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे."

मिश्रा ने सत्तारूढ़ दल पर "भारत की मूल अवधारणा पर ही हमला" करने का आरोप लगाया, चाहे वह घरों पर बुलडोज़र चलाने से लेकर उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे कार्यकर्ताओं को जेल भेजने तक हो. उन्होंने "मानवता की जगह नफ़रत" की भी निंदा की और अपने संदेश को रेखांकित करने के लिए कविता का हवाला दिया. उन्होंने ज़ोरदार तालियां बटोरीं और कहा, "बेरोज़गार युवाओं को नौकरी के बजाय मस्जिदों में मंदिर ढूंढ़ने के लिए कहा जा रहा है."

एबीवीपी का पलटवार: "पचास साल की बर्बादी"

इसके बाद, मंच पर आते हुए, एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विकास पटेल ने अपने भाषण को परिसर में "वामपंथी वर्चस्व" पर केंद्रित किया. पटेल ने नारे और ढोल की थाप के बीच कहा, "50 सालों तक वामपंथियों ने जेएनयू पर राज किया और उसे बर्बाद किया है. आज उनका चौथा साथी जेएनयू प्रशासन ही है." जब पटेल ने बोलना शुरू किया, तो कुछ छात्र "वापस जाओ" के नारे लगाने लगे और ढोल बजा रहे थे.

पटेल ने प्रतिनिधित्व के मामले में वामपंथियों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उनके नेतृत्व में महिलाओं और दलितों दोनों का अभाव है. उन्होंने कहा, "वे समानता की बात करते हैं, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही कहानी कहते हैं." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "केवल एबीवीपी ही पूरे साल छात्रों के साथ खड़ी रहती है, सिर्फ़ चुनावों के दौरान ही नहीं."

राष्ट्रीय राजनीति पर, पटेल ने 1975 के आपातकाल को "भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय" बताया और बढ़ती असहिष्णुता की निंदा की. उन्होंने कहा, "मुख्य न्यायाधीश पर फेंकी गई चप्पल असहमति नहीं थी, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों पर हमला था."

एनएसयूआई के विकास का तर्क

वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराएं जहां चरमपंथी थीं, वहीं एनएसयूआई के विकास ने तर्क दिया कि दोनों ही गुटों ने छात्रों की "वास्तविक चिंताओं को हथिया लिया है." उन्होंने कहा, "वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच इस निरंतर रस्साकशी ने फ़ेलोशिप, शोध निधि और छात्रावास सुरक्षा जैसे मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर दिया है." उन्होंने आगे कहा, "वामपंथियों ने परिसर को नुकसान पहुंचाया है, और दक्षिणपंथियों को उस पतन से केवल लाभ ही हुआ है."

उन्होंने गाजा और यूक्रेन से लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ तक, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू, दोनों तरह की चिंताओं को उठाया. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए, उन्होंने केंद्र सरकार पर "दलित-विरोधी और आदिवासी-विरोधी" होने और "किसानों की ज़मीन कॉर्पोरेट्स को सौंपने" का आरोप लगाया.

दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों के साथ एकजुटता का आह्वान करते हुए, विकास ने कहा कि उत्पीड़न पर सरकार की चुप्पी "उसकी चुनिंदा नैतिकता को दर्शाती है." कैंपस के मुद्दों को उठाते हुए, विकास ने जेएनयू पुस्तकालय में अपर्याप्त पुस्तकालय सुविधाओं और छात्रों के बढ़ते खर्चों का मुद्दा उठाया.

अन्य भी है मैदान में, खूब बजी तालियां

वाम-दक्षिणपंथी धुरी से अलग हटकर, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स एसोसिएशन (पीएसए) की उम्मीदवार शिंदे विजयलक्ष्मी व्यंकंत राव ने रात के सबसे तीखे भाषणों में से एक दिया. मंच पर चीफ प्रॉक्टर की नियमावली की एक प्रति फाड़ते हुए, उन्होंने इसे "सुरक्षा का नहीं, निगरानी का प्रतीक" कहा. राव ने गरजते हुए कहा, "इस परिसर में हर जगह बैरिकेड्स हैं, लेकिन न्याय के आसपास नहीं. आरएसएस की परेड के लिए जगह है, लेकिन विरोध सभाओं के लिए नहीं."

उन्होंने सरकार पर "दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को पीड़ा पहुंचाने" का आरोप लगाया और जीएसटी लागू करने से लेकर उसे वापस लेने तक की उसकी "मास्टरस्ट्रोक राजनीति" का मज़ाक उड़ाया. बशीर बद्र के शेर का उनका काव्यात्मक पाठ सुनकर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं.

निर्दलीय उम्मीदवार अंगद सिंह ने और भी व्यंग्यात्मक रुख अपनाया. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "मैं छात्रों के सिर के ऊपर टूटी छतें ठीक करने के बाद गाजा या नेपाल की परवाह करूंगा." उन्होंने कैंपस एक्टिविज्म की "प्रदर्शनकारी राजनीति" को चुनौती दी.

दिशा छात्र संगठन (डीएसओ) की उम्मीदवार शीर्षस्वा इंदु ने जलवायु परिवर्तन, शैक्षणिक दबाव और नए चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया और चेतावनी दी कि "शिक्षा को सहनशक्ति की परीक्षा में बदल दिया जा रहा है."

विचारों और शोर का उत्सव

समर्थकों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के पोस्टर लहराए और रात भर ढोल की थाप गूंजती रही. अध्यक्ष पद के प्रत्येक उम्मीदवार को बोलने के लिए बारह मिनट का समय दिया गया था, लेकिन व्यवधान, नारे और हंसी ने अक्सर सीमाओं को लांघ दिया.

आइसा, एसएफआई और डीएसएफ से मिलकर बनी लेफ्ट यूनिटी वर्षों बाद संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है, जबकि एबीवीपी अकेले चुनाव लड़ रही है. एनएसयूआई, पीएसए, डीएसओ और निर्दलीय उम्मीदवारों ने इस चुनाव में नए आयाम जोड़ दिए हैं, जिससे इस साल का चुनाव अभियान जेएनयू में हाल के दिनों में वैचारिक रूप से सबसे विविध अभियानों में से एक बन गया है.

कैंपस की दीवारों के पार

कई छात्रों के लिए, यह बहस सिर्फ़ चुनावों तक सीमित नहीं थी. सेंटर फ़ॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ के एक छात्र ने कहा, "आप बोले गए हर शब्द से असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनते हैं. यही जेएनयू को ख़ास बनाता है." 3 नवंबर को जैसे ही चुनाव प्रचार का सन्नाटा शुरू हुआ, कैंपस के लॉन में धुंधले पोस्टर और मुड़े हुए पर्चे लहराने लगे. फिर भी, रात की गूंज बनी रही—यह याद दिलाते हुए कि जेएनयू में लोकतंत्र सिर्फ़ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विचारों का प्रदर्शन है. एक छात्र ने कहा, "सत्ता से पहले हमेशा संवाद होना चाहिए."

