झारखंड सरकार वकीलों को देगी 5000 रुपये वजीफा, पेंशन की दोगुनी, CM हेमंत सोरेन ने बताया ऐतिहासिक फैसला

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को बड़े फैसले लेते हुए प्रदेश के वकीलों के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दे दी. राज्य के वकीलों को अगले पांच साल तक पांच हजार रुपये का वजीफा मिलेगा. उनके लिए मेडिकल बीमा का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वकीलों को मिलने वाली पेंशन दोगुनी कर दी गई है. पहले यह पेंशन 7,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "यह सरकार जनता के लिए श्रद्धा से काम करती है. राज्य के गरीबों, किसानों के लिए काम करती है. आज हर वर्ग गरीब-गुरबा से लेकर, सरकार कर्मचारियों के लिए ... और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय राज्य के वकीलों के लिए भी लिए गए हैं. यहां हर्षोल्लास का जो माहौल है, क्या 2019 से पहले आपने कभी देखा है?"

Ranchi: After a cabinet meeting, Chief Minister Hemant Soren said, "Today, historic decisions have been made for the state's advocates. I would like to know if you have ever seen such a festive atmosphere in this building since before 2019'' pic.twitter.com/6QaTgjtov1