बुलेटप्रुफ जैकेट में हथियारों के साथ 3 बदमाश आए; दिनदहाड़े दुकान से लाखों के गहने लूटकर हुए फरार, पालघर की घटना

महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू क्षेत्र में सोमवार शाम एक फिल्मी अंदाज में हुई डकैती ने इलाके में सनसनी फैला दी. हथियारों से लैस तीन बदमाश दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट ले गए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने लोगों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की और मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए. घटना का वीडियो और मोबाइल फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

लक्ष्मी ज्वेलर्स को बनाया निशाना

जानकारी के अनुसार दहानू के ईरानी नगर स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे तीन हथियारबंद बदमाश पहुंचे. बताया जा रहा है कि तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे. दुकान में प्रवेश करते ही उन्होंने कर्मचारियों को हथियार दिखाकर धमकाया और ज्वेलरी तथा नकदी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया.

बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे आरोपी

प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के अनुसार बदमाशों ने ऐसी जैकेट पहन रखी थी जो बुलेटप्रूफ वेस्ट जैसी दिखाई दे रही थी. उनके हाथों में देसी पिस्टल और राइफलनुमा हथियार थे. वारदात के दौरान वे खुलेआम हथियार लहराते नजर आए, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया.

लाखों के गहने और नकदी लेकर हुए फरार

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने दुकान से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूटी. लूट का सामान प्लास्टिक के थैलों में भरकर ले जाया गया. हालांकि पुलिस ने अभी तक लूटी गई संपत्ति की सटीक कीमत सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इसे लाखों रुपये की डकैती बताया जा रहा है.

भागते समय की फायरिंग

डकैती के बाद आरोपियों ने मौके से निकलते समय कई राउंड फायरिंग की. पुलिस का मानना है कि बदमाशों ने लोगों को नजदीक आने और पीछा करने से रोकने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

पुलिस ने किया पीछा, लेकिन बच निकले आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही दहानू पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों का पीछा करने की कोशिश की. हालांकि बदमाश तेजी से मोटरसाइकिल पर फरार होने में सफल रहे. इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

जांच एजेंसियां अब आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल और आसपास से तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी स्थानीय थे या किसी अन्य क्षेत्र से आए थे.

इलाके में दहशत, जांच जारी

दिनदहाड़े हुई इस सशस्त्र डकैती से दहानू और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है.

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