हाईटेक निगरानी, भारी फोर्स और ट्रैफिक की पाबंदी, पीएम मोदी के नोएडा एयरपोर्ट कार्यक्रम को लेकर ये बंदोबस्त

पीएम मोदी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के उद्घाटन और प्रस्तावित जनसभा को लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यक्रम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है.

5‑स्तरीय सुरक्षा घेरा किया गया लागू

कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए मल्टी‑लेयर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तहत पूरे क्षेत्र में 5‑स्तरीय सुरक्षा घेरा लागू किया गया है. विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के साथ निरंतर समन्वय बनाकर सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही हैं. पूरे इलाके को रेड ज़ोन घोषित किया गया है, जहां ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रवेश द्वारों पर सघन जांच की व्यवस्था की गई है.

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5000 पुलिसकर्मी, PAC‑RAF‑ATS‑CISF की संयुक्त तैनाती

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 5000 राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा पीएसी (PAC), आरएएफ (RAF), एटीएस (ATS) और सीआईएसएफ (CISF) की टुकड़ियों को भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है. एयरपोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पहले से मौजूद पुलिस चौकियों पर भी अतिरिक्त बल लगाया गया है.

एंटी‑ड्रोन, BDDS और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक एंटी‑ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सक्रिय किया गया है, ताकि किसी भी अफवाह या संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. सभी एंट्री प्वाइंट्स पर DFMD लगाए गए हैं, फ्रिस्किंग और पहचान सत्यापन किया जा रहा है. बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड द्वारा लगातार एंटी‑सैबोटाज जांच की जा रही है. महिलाओं के लिए अलग चेकिंग एन्क्लोजर और हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं.

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ट्रैफिक डायवर्जन और आपात सेवाएं अलर्ट

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. लगभग 15 पार्किंग स्थलों पर 20,000 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) और फायर टेंडरों को स्टैंडबाय पर रखा गया है. मेडिकल डेस्क, एम्बुलेंस और विशेष एम्बुलेंस कॉरिडोर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.

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यमुना नदी क्षेत्र में रिवराइन पेट्रोलिंग

एयरपोर्ट यमुना नदी के नजदीक स्थित होने के कारण जलमार्ग से भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. यमुना क्षेत्र में रिवराइन पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस कमिश्नरेट आधुनिक संसाधनों और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल डैशबोर्ड के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और जनसभा

प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 से 11:00 बजे के बीच कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. इसके लिए एक भव्य मंच तैयार किया गया है, जहां प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इस जनसभा में करीब एक लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

7000 पुलिसकर्मी और 300 CCTV कैमरों से निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह के दौरान लगभग 7000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. वहीं, कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों की निगरानी करीब 300 सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी.

पहले चरण में 12 शहरों के लिए उड़ानें

एयरपोर्ट के पहले चरण में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और लखनऊ सहित 12 शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी. यात्रियों के लिए कमर्शियल फ्लाइट बुकिंग अप्रैल के मध्य से शुरू होने की संभावना है. भविष्य में यहां से 47 शहरों के लिए उड़ानें संचालित करने की योजना है. यह एयरपोर्ट पूरी तरह विकसित होने के बाद देश ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा.

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सुबह 7 से 11 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन

पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया है. सुबह 7 बजे से 11 बजे तक व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान नोएडा‑ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा.

