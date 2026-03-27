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अंदर से कैसा दिखता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? उद्घाटन से पहले PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें

पीएम मोदी कल नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. फिलहाल पहले फेज का उद्घाटन होगा. उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की तस्वीरें शेयर की हैं.

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अंदर से कैसा दिखता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? उद्घाटन से पहले PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
  • नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन कल PM मोदी द्वारा किया जाएगा, जो एनसीआर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा
  • यह एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत विकसित हुआ है
  • उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट की तस्वीरें शेयर की हैं
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उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है. कल यानी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फोटो शेयर करते हुए कहा कि इससे एनसीआर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है. 

पीएम मोदी ने शेयर की नोएडा एयरपोर्ट की तस्वीरें

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो साझा करते हुए कहा,"कल 28 मार्च का दिन उत्तर प्रदेश और NCR के लोगों के लिए बहुत खास दिन है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा. इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. इससे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भीड़ कम होगी. नोएडा एयरपोर्ट हमारे देश के प्रमुख ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है. यात्री सेवाओं के अलावा, यहां एक मजबूत कार्गो इकोसिस्टम भी होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा.'

noida airport

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उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब परिचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, शनिवार को होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को दोपहर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.

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सीएम योगी आज नोएडा का करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे ताकि कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों की समीक्षा कर सकें और तैयारियों का जायजा ले सकें. प्रशासन ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं. पूरे क्षेत्र को कई सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

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सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम

बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए, अधिकारियों ने एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना भी लागू की है. यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही शनिवार सुबह 7 बजे से लगभग 16 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी. वीआईपी की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा.

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अधिकारियों ने यात्रियों से यातायात संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन करने और प्रतिबंधित अवधि के दौरान इन मार्गों पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया है. उद्घाटन समारोह और जनसभा में सुचारू भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित लोगों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं. एशिया के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर जेवर एयरपोर्ट का संचालन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

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