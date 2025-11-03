विज्ञापन
दुलारचंद हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार क्यों कर रहे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह?

मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार के दौरान जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने पार्टी प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

  • ललन सिंह ने मोकामा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया
  • उन्होंने जेल में रहना किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं मानते हुए इसे एक गलत नैरेटिव बताया
  • ललन सिंह ने मोकामा में जातीय एकता के दावों को भी राजनीतिक नैरेटिव करार देते हुए जनता की राय जानने की चुनौती दी
मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार के दौरान जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पार्टी प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. एनडीटीवी के खास बातचीत में इसे विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि अनंत सिंह इस बार पहले से भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे.

जब ललन सिंह से पूछा गया कि वह एक 'दागी' व्यक्ति के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं? इस पर केंद्रीय मंत्री ने एक नैरेटिव कहकर खारिज कर दिया. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर आरोप लगाया कि अनंत सिंह के खिलाफ जो कुछ भी हुआ, वह एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था.

जेल जाना दोष साबित नहीं करता: ललन सिंह
अनंत सिंह के जेल में होने के सवाल पर ललन सिंह ने स्पष्ट किया कि जेल में होना किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं करता है। उन्होंने कहा, "यह आपका नैरेटिव है कि वह दागी हैं. आप कौन होते हैं. यह फैसला करने वाले कि कौन दागी है? जब मैं आपसे कहता हूं कि वह जेल में हैं, तो उनका जवाब होता है, 'कोई भी जेल जा सकता है, यहां तक कि मैं भी जेल जा सकता हूं. यह कोई अपराध या दोष साबित नहीं करता है."

'जातीय एकता आपका नैरेटिव है, मोकामा जाकर देखिए'

मोकामा में भूमिहार-यादव समीकरण के आरजेडी उम्मीदवार सूरजभान सिंह (वीणा देवी के पति) के पीछे एकजुट होने के सवाल पर ललन ने इसे भी एक नैरेटिव करार दिया. उन्होंने चुनौती दी कि वे मोकामा जाकर देखें कि अनंत सिंह और उनकी पार्टी को लेकर जनता में कितनी लोकप्रियता है.

बड़े मार्जिन से जीतेंगे अनंत सिंह

केंद्रीय मंत्री ने पूरे विश्वास के साथ अपनी भविष्यवाणी दोहराई और कहा, "अनंत सिंह पहले से भी बड़े अंतर से जीतेंगे. यह बात मेरी गांठ बांधकर रख लीजिए."

पूरी स्टोरी पढ़ें

