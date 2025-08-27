बादल फटा, पुल बहे, डरा रही उफनती नदियां, हिमाचल से जम्मू-कश्मीर तक सामने आए तबाही के खौफनाक वीडियो

देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की इस बार तबाही का नया रिकॉर्ड बना दिया है. उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ों से मैदानों तक हर जगह बारिश ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, तमाम राज्यों में नदियां-नाले उफान पर होने से कई जगह पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. जम्मू जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर त्वरित बचाव अभियान चलाया. इस अभियान के तहत 3500 से अधिक लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है. मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है. प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए रात में लोगों की आवाजाही रोक दी है. साथ ही लोगों को सुबह 8 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

जब जम्मू में तिनके की तरह बह गए घर, सड़कें और पुल

हिमाचल में भी मौसम की मार से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है. हिमाचलमें कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए.

हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी जिस उफान पर है, उसे देख कोई भी सिहर जाएगा. रोड भी नदी में समा गया है.

भारी बारिश में मार से जम्मू में तवी नदी पर बना चौथा पुल क्षतिग्रस्त हो गया.

उत्तराखंड में भी बारिश ने हालत खराब कर रखी है. उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक तबाही का मंजर देखिए

जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. यहां भी नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है.