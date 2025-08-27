विज्ञापन
विशेष लिंक

बादल फटा, पुल बहे, डरा रही उफनती नदियां, हिमाचल से जम्मू-कश्मीर तक सामने आए तबाही के खौफनाक वीडियो

भारी बारिश की वजह से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी तबाही हुई है. यहां से जो खौफनाक वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देखकर ही कई भी सहम जाएगा. भूस्खलन से जगह-जगह रास्ते बंद है. तेज बहाव में पुल और घर तिनके की तरह बह जा रहे हैं, देखिए कुदरत के कोहराम के खौफनाक वीडियो

Read Time: 2 mins
Share
बादल फटा, पुल बहे, डरा रही उफनती नदियां, हिमाचल से जम्मू-कश्मीर तक सामने आए तबाही के खौफनाक वीडियो
  • देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है.
  • जम्मू-कश्मीर में तेज बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है
  • जम्मू-कश्मीर में अगले चौबीस घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर रात में आवाजाही रोकी गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की इस बार तबाही का नया रिकॉर्ड बना दिया है. उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ों से मैदानों तक हर जगह बारिश ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, तमाम राज्यों में नदियां-नाले उफान पर होने से कई जगह पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. जम्मू जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर त्वरित बचाव अभियान चलाया. इस अभियान के तहत 3500 से अधिक लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है. मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है. प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए रात में लोगों की आवाजाही रोक दी है. साथ ही लोगों को सुबह 8 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

जब जम्मू में तिनके की तरह बह गए घर, सड़कें और पुल

हिमाचल में भी मौसम की मार से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है. हिमाचलमें कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए.

हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी जिस उफान पर है, उसे देख कोई भी सिहर जाएगा. रोड भी नदी में समा गया है.

भारी बारिश में मार से जम्मू में तवी नदी पर बना चौथा पुल क्षतिग्रस्त हो गया.

उत्तराखंड में भी बारिश ने हालत खराब कर रखी है. उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक तबाही का मंजर देखिए

जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. यहां भी नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jammu & Kashmir Rain Video, Himachal Rain Video, Uttarakhand Rain Videos, Rain Devastation Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com