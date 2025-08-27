बादल फटा, पुल बहे, डरा रही उफनती नदियां, हिमाचल से जम्मू-कश्मीर तक सामने आए तबाही के खौफनाक वीडियो

- देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है.
- जम्मू-कश्मीर में तेज बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है
- जम्मू-कश्मीर में अगले चौबीस घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर रात में आवाजाही रोकी गई
देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की इस बार तबाही का नया रिकॉर्ड बना दिया है. उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ों से मैदानों तक हर जगह बारिश ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, तमाम राज्यों में नदियां-नाले उफान पर होने से कई जगह पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. जम्मू जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर त्वरित बचाव अभियान चलाया. इस अभियान के तहत 3500 से अधिक लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.
जम्मू के भगवती नगर में तवी ब्रिज का एक हिस्सा ढहा#JammuKashmir | #Jammu | @arzoosai | @Aayushinegi6 pic.twitter.com/V2Fiy0xV6p— NDTV India (@ndtvindia) August 27, 2025
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है. मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है. प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए रात में लोगों की आवाजाही रोक दी है. साथ ही लोगों को सुबह 8 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.
🔴 #BREAKING : जम्मू-कश्मीर में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट, जम्मू प्रशासन का बड़ा फैसला#JammuKashmir | @arzoosai | @Aayushinegi6 pic.twitter.com/xa83iqmIlX— NDTV India (@ndtvindia) August 27, 2025
जब जम्मू में तिनके की तरह बह गए घर, सड़कें और पुल
जम्मू में तिनके की तरह बहे घर, सड़कें और पुल#Jammu | #Flood pic.twitter.com/oPuz7WA8B2— NDTV India (@ndtvindia) August 27, 2025
हिमाचल में भी मौसम की मार से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है. हिमाचलमें कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए.
#NewsHeadquarter |▶️बाढ़ में फंसे लोगों की सांसें अटकीं— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
▶️व्यास नदी का उफान डरा रहा है
▶️लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री-यमुनोत्री हाइवे बंद#Uttarakhand | #Landslide | @ashutoshjourno | @anantbhatt37 pic.twitter.com/MOtImxc6CL
हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी जिस उफान पर है, उसे देख कोई भी सिहर जाएगा. रोड भी नदी में समा गया है.
हिमाचल प्रदेश : मंडी में भारी बारिश से हालात खराब, उफान पर ब्यास नदी#HimachalPradesh | #Mandi | #BeasRiver pic.twitter.com/Z0RSY42gid— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
भारी बारिश में मार से जम्मू में तवी नदी पर बना चौथा पुल क्षतिग्रस्त हो गया.
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण तवी नदी पर बना चौथा पुल क्षतिग्रस्त हो गया.#TawiRiver | #Jammu | #Bridge pic.twitter.com/yNusXs9xDi— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
उत्तराखंड में भी बारिश ने हालत खराब कर रखी है. उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक तबाही का मंजर देखिए
अगस्त में आपदा का कहर: कई राज्यों में भारी तबाही, देखें रिपोर्ट #Landslide | #Flood | @malhotra_malika pic.twitter.com/xrGZRvrduG— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. यहां भी नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है.
डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही: राहत और बचाव कार्य जारी, देखिए रिपोर्ट #JammuRain | #CloudBurst | #Landslide | @malhotra_malika pic.twitter.com/zSyEQgXL6n— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
