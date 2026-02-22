जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के एक आतंकी को किया ढेर, जारी है ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर के किश्‍तवाड़ में रविवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भीषण मुठभेड़ हुई. सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर के दौरान आतंकियों को घेर लिया और एक आतंकी को ढेर कर दिया है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद का टॉप कमांडर सैफुल्‍लाह के भी इन आतंकियों में होने का संदेह जताया जा रहा है. सुरक्षाबलों को इन आतंकियों को लेकर खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया.

जानकारी के मुताबिक, किश्तवाड़ जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्‍मद का एक आतंकवादी मारा गया. वहीं दूसरे आतंकवादी के घायल होने की खबर है. अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है.

संयुक्त टुकड़ियों का तलाशी अभियान

अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी.

अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त टुकड़ियों ने तलाश अभियान शुरू किया और इस दौरान सुबह करीब साढ़े 10 बजे चतरू बेल्ट के पासेरकुट इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई.

आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की अंधाधुंध फायरिंग

उन्होंने बताया कि एक पहाड़ी पर स्थित मिट्टी के घर के भीतर छिपे आतंकवादियों ने पास आ रहे जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि अब तक जारी इस अभियान में एक आतंकवादी मारा गया है.