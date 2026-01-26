जम्मू-कश्मीर के साम्बा जिले के रामगढ़ सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया. गणतंत्र दिवस के अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच यह घटना रविवार देर रात सामने आई, जब एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था.

माजरा इलाके के पास तैनात जवानों ने घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि को देखा और उसे रुकने की चेतावनी दी. अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा की ओर बढ़ता रहा और उसने चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. इसके बाद जवानों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें घुसपैठिया मौके पर ही ढेर हो गया.

ये भी पढ़ें: डोडा सड़क हादसा: 27 जनवरी को घर लौटना था, अब तिरंगे में लिपटकर आएगा शेरपुर का लाल



घुसपैठिए के शव को कब्‍जे में लिया

घटना के बाद सुबह बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए के शव को अपने कब्जे में ले लिया और इलाके की तुरंत घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा पार से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई अन्‍य गतिविधि नहीं हुई हो. वहीं बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति की समीक्षा की.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के डोडा में आर्मी की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, कई घायल

गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी सुरक्षा

एलओसी और अंतरराष्‍ट्रीय सीमा पर आमतौर पर कड़ी सुरक्षा होती है. वहीं गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था, जिससे इस घुसपैठ प्रयास को समय रहते विफल किया जा सका.

बीएसएफ की इस त्वरित कार्रवाई ने एक संभावित खतरे को टाल दिया और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती एक बार फिर सामने आई है.

