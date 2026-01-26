विज्ञापन
जम्‍मू-कश्‍मीर के सांबा सेक्‍टर में BSF को बड़ी कामयाबी, घुसपैठ की कोशिश कर रहा शख्‍स ढेर

अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा की ओर बढ़ता रहा और उसने चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. इसके बाद जवानों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें घुसपैठिया मौके पर ही ढेर हो गया. 

जम्‍मू-कश्‍मीर के सांबा सेक्‍टर में BSF को बड़ी कामयाबी, घुसपैठ की कोशिश कर रहा शख्‍स ढेर
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • जम्मू-कश्मीर के साम्बा के रामगढ़ सेक्टर में BSF ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया.
  • गणतंत्र दिवस के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच घुसपैठिया भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था.
  • जवानों की जवाबी कार्रवाई में घुसपैठिया मौके पर ही ढेर हो गया और उसका शव बीएसएफ ने कब्जे में लिया.
नई दिल्‍ली:

जम्मू-कश्मीर के साम्बा जिले के रामगढ़ सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया. गणतंत्र दिवस के अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच यह घटना रविवार देर रात सामने आई, जब एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. 

माजरा इलाके के पास तैनात जवानों ने घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि को देखा और उसे रुकने की चेतावनी दी. अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा की ओर बढ़ता रहा और उसने चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. इसके बाद जवानों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें घुसपैठिया मौके पर ही ढेर हो गया. 

घुसपैठिए के शव को कब्‍जे में लिया

घटना के बाद सुबह बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए के शव को अपने कब्जे में ले लिया और इलाके की तुरंत घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा पार से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई अन्‍य गतिविधि नहीं हुई हो. वहीं बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति की समीक्षा की. 

गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी सुरक्षा 

एलओसी और अंतरराष्‍ट्रीय सीमा पर आमतौर पर कड़ी सुरक्षा होती है. वहीं गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था, जिससे इस घुसपैठ प्रयास को समय रहते विफल किया जा सका. 

बीएसएफ की इस त्वरित कार्रवाई ने एक संभावित खतरे को टाल दिया और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती एक बार फिर सामने आई है. 
 

