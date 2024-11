जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर कर दिया है. फिलहास सर्च ऑपरेशन जारी है. कश्मीर के सोपोर इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ शुरू हुई थी. अधिकारियों ने बताया कि सोपोर के पानीपोरा इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान शुरू किया.

Two #terrorists have been neutralised in #Sopore #encounter. Identification & affiliation is being ascertained. Incriminating materials, arms & ammunition recovered. Further details shall follow.@JmuKmrPolice https://t.co/ooEXp5xSOO