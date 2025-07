पहलगाम हमले के बाद जारी 'ऑपरेशन महादेव' में सेना को बड़ी कामयाबी, ढेर किए गए 3 आतंकी

Army Encounter in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों ने पहलगाम हमले के बाद चलाए जा रहे 'ऑपरेशन महादेव' में बड़ी कामयाबी हासिल की है. सेना के जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी कर ली थी. फिर ऑपरेशन के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया है. दो आतंकियों के जख्मी होने की भी खबर है. सूत्रों का कहना है कि ये तीनों आतंकी विदेशी हैं और संभावना है कि ये पाकिस्तानी हैं. सेना के चिनार कॉर्प्स ने एक्स हैंडल पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव में बड़ी सफलता की जानकारी दी. इसमें बताया गया कि चिनार कॉर्प्स का जम्मू कश्मीर के लिडवास में आतंक विरोधी ऑपरेशन चल रहा है. खबरों के मुताबिक, ड्रोन से आतंकियों के शवों को देखा गया है. इन आतंकियों को हाई वैल्यू टारगेट बताया गया है, जिनकी लंबे समय से बेहद सरगर्मी से इनकी तलाश की जा रही थी.

ऑपरेशन में तीन आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है. बताया जाता है कि मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में ग्रेनेड मिले हैं. सूत्रों का कहना है कि ऐसे खुफिया अलर्ट मिले थे कि दाचिग्राम नेशनल पार्क के पास कुछ बड़े आतंकियों की गतिविधियां देखी गई हैं. इसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल था. बताया जाता है कि इनमें से कुछ आतंकी पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं.

OP MAHADEV - Update



Three terrorist have been neutralised in an intense firefight. Operation Continues.#Kashmir@adgpi@NorthernComd_IA pic.twitter.com/5LToapGKuf