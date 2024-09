जम्मू-कश्मीर : खाई में वाहन गिरने से सेना के एक जवान की मौत, 6 अन्य घायल

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार सेना के एक जवान की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि माचेडी-बिलावर रोड पर सुकराला देवी मंदिर के पास शुक्रवार रात यह हादसा उस समय हुआ, जब सैनिक दूरस्थ इलाके में गश्त पर थे.

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग और बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तथा सात घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनमें से एक सिपाही रामकिशोर को मृत घोषित कर दिया गया. सेना की राइजिंग स्टार कोर ने मृत सैनिक पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि दी.

Rising Star Corps deeply regrets the unfortunate & untimely demise of #Braveheart Sep Ramkishor, while on operational duty.

In this hour of grief, #IndianArmy stands in solidarity with the bereaved family & is committed to their support@prodefencejammu@westerncomd_IA@adgpi pic.twitter.com/46AFA6cQLe