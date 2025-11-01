जयपुर के निजी स्कूल में छठे क्लास की छात्रा की मौत सुसाइड या हत्या? स्कूल प्रशासन ने साधी चुप्पी, पुलिस खंगाल रही सबूत

राजस्थान में जयपुर के एक निजी स्कूल में शनिवार को छठी क्लास की छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है. इस घटना को लेकर स्कूल प्रबंधन ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है. पुलिस फिलहाल इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या है या हादसा. पुलिस सूत्रों के अनुसार स्कूल प्रशासन ने उस जगह को पानी से धुलवाने की कोशिश की है जहां पर बच्ची गिरी थी. ऐसे में इसे सबूत मिटाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. उधर जैसे ही पुलिस को अस्पताल के जरिए स्कूल में बच्ची की मौत की सूचना मिली तो पुलिस के सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. और अपनी जांच शुरू की. पुलिस इस मामले में स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. साथ ही स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

स्कूल प्रशासन ने साधी चुप्पी

इधर छठी कक्षा की छात्रा की मौत पर नीरजा स्कूल प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है. न कोई स्टाफ किसी अधिकारी से बात करने को तैयार है, न ही अभी तक कोई छात्र की मौत पर बातचीत के लिए सामने आया है. ज़िला शिक्षा अधिकारी राम निवास शर्मा ने जब स्कूल प्रबंधन से बातचीत के लिए पहुंचे तो कोई भी सामने नहीं आया. न किसी ने बात की, न ही प्रिंसिपल के नंबर दिए.

प्रिंसिपल के प्रतिनिधि ललित ने DEO का तो फ़ोन तक नहीं उठाया. करीब डेढ़ घटे तक स्कूल में इंतजार के बाद डीईओ खाली हाथ लौट गए. जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल या स्टाफ से मिलने की कोशिश की जा रही है. अभी तक कोई स्टाफ मिलने को तैयार नहीं है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग ले ली है और आगे जांच की जा रही है.

इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. जयपुर के मालवीय नगर से कांग्रेस के पार्षद करण शर्मा ने कहा कि

घटना लगभग साढ़े बजे की है. सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा. अन्य छात्रों ने मुझे बताया कि लड़की को मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया है. जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया था. उसके सहपाठियों ने मुझे बताया कि वह कुछ समस्याओं का सामना कर रही थी.

उन्होंने कहा कि 5वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक पानी डालकर सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जयपुर की बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. इस घटना को हुए तीन घंटे से ज्यादा हो चुका है लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी यहां नहीं आई है. ये सीएम साहेब का क्षेत्र है, यहां ऐसी घटना हुई है फिर भी कोई बड़ा अधिकारी यहां तक पहुंचा नहीं है.