पांच बकरों की बलि दो, सोना और चांदी मिलेगी… सच जानकर उड़ जाएंगे होश

राजस्थान में अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में एक शातिर ठग ने खुद को तांत्रिक बताकर एक व्यक्ति को 21.25 लाख रुपये की चपत लगा दी. आरोपी रोशन बावरिया उर्फ शक्ति सिंह ने पीड़ित हिम्मत सिंह चौहान को झांसा दिया कि उनके घर के आंगन या खेत में 20-25 किलो सोना और 15 किलो चांदी गड़ा हुआ है. इसे निकालने के लिए तंत्र विद्या, पांच बकरों की बलि और महंगी पूजा सामग्री की जरूरत बताई.

पीड़ित ने पहले 1.25 लाख रुपये नकद दिए, फिर रिश्तेदारों से उधार लेकर कुल 21.25 लाख रुपये ठग को सौंप दिए. ठग ने पीड़ित को मानसिक रूप से काबू में कर लिया और बार-बार कहा कि वह उसे गरीबी से करोड़पति बना देगा. पैसे लेने के बाद ठग का फोन बंद हो गया.

पीड़ित ने जांच की तो पता चला कि शक्ति सिंह असल में रोशन बावरिया है, जो रेनवाल थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ 50 से अधिक ठगी के मामले दर्ज हैं और पूरा परिवार इस धंधे में शामिल है. पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी मिली. आखिरकार करधनी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आरोपी अभी फरार है.