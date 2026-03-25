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परिवार की इकलौती लाडली थी हर्षिल, जयपुर के दर्दनाक हादसे में मॉडल की मौत, एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया

Road Accident Video: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें मॉडल हर्षिल कालिया की मौत हो गई. वो परिवार की इकलौती लाडली थी.

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Jaipur Road Accident : जयपुर में मॉडल हर्षिल कालिया की मौत
जयपुर:

राजस्थान के जयपुर शहर में मंगलवार रात को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. 30 साल की मॉडल हर्षिल कालिया ऑफिस से देर रात अपने घर लौट रही थी, तभी शिप्रा पथ रोड पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. इसकी वजह से गाड़ी पलट गई. लहूलुहान हर्षिल को गाड़ी से बाहर निकालकर प्रत्यक्षदर्शियों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हर्षिल के सिर पर गंभीर चोट थी और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हर्षिल ने वेब सीरीज क्राइम नेक्स्ट डोर में काम किया था. वो एक न्यूज चैनल में एंकर भी थी. राजस्थानी गानों में भी हर्षिल ने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया था. परिवार की इकलौती लाडली की मौत से मां-बाप सदमे में हैं.

रील बनाती थी हर्षिल कालिया

हर्षिल को डांस का भी काफी शौक था. कथक की वो अच्छी डांसर थी. फेसबुक पर काफी एक्टिव हर्षिल अक्सर रील्स बनाया करती थी. हर्षिल ने 3 म्यूज़िक वीडियो शूट किए थे. वहीं B4U म्यूजिक के लिए भी काम किया है. GS रिकॉर्ड के लिए भी कई गाने शूट किए. पिता की इकलौती बेटी हर्षिल मॉडलिंग के जरिये परिवार को संभालती थी. घटनास्थल की हालत बयां कर रही थी कि हादसा कितना भयानक था. 

Harshil Kalia

Harshil Kalia

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रोड एक्सीडेंट का सीसीटीवी

रोड एक्सीडेंट के वक्त कार की स्पीड भी 30-40 किलोमीटर ही थी. चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था और सिर पर गंभीर चोट लगी. पुलिस को CCTV फुटेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर गाड़ी की स्पीड कम बतायी जा रही है. पुलिस को घटनास्थल का सीसीटीवी मिला है, जिसमें पूरा हादसा दिखाई दे रहा है. वो वैगन आर चला रही थी और अचानक से कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. कार में कोई और शख्स नहीं था.

सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी

थाना साउथ सीआई अंजू ने बताया कि हर्षिल ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था. गाड़ी पलटने के बाद वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जाकर गिर गई और पूरा गाड़ी का प्रेशर उनके सिर पर आ गया. अगर सीट बेल्ट लगाया होता तो शायद अनहोनी नहीं होती. हर्षिल के पिता अरविंद भी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी. उनका घर मानसरोवर एसएफएस इलाके में हैं. घर में एकदम मातम छाया हुआ है, परिवार सदमे में है.

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मां सदमे में, आईसीयू में एडमिट

हर्षिल के ताऊ विवेक ने बताया कि घटना के बाद उनकी माताजी को ICU में एडमिट करवाना पड़ा. पारिवारिक सदस्य बातचीत करने को तैयार नहीं है. हर्षिल के पिता एक मीडिया कंपनी में मार्केटिंग हेड की पोजीशन पर हैं. वहीं उनके दादा ML कालिया भी सीनियर IPS रहे हैं और DG के पद से रिटायर हुए. उनके ताऊ विवेक कालिया पार्षद और चेयरमैन भी रहे हैं. हर्षिल घर में इकलौती बेटी थी.
 

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