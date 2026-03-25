दिल्ली के करोल बाग में झंडेवालान मंदिर के पास बड़ा बस हादसा, 2 लोगों की मौत; कई घायल

- दिल्ली के करोल बाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास देर रात एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई
- इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हुई और कई अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया
- बस में करीब पच्चीस यात्री सवार थे, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है
दिल्ली में नवरात्रि के पास एक बड़ा बस हादसा हो गया. करोल बाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास मंगलवार देर रात एक डबल डेकर अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य यात्री घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, बस में करीब 25 यात्री सवार थे. फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, राजस्थान की एक बस हनुमान मंदिर चौक के पास पलट गई. इस दौरान यात्रियों का सामान सड़क पर बिखर गया और वह घायल हो गए.
झंडेवालन मंदिर के पास आधी रात पलटी बस
फायर विभाग के अधिकारी के मुताबिक, उनको रात 1 बजकर 8 मिनट पर कॉल आया था. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी. उनको इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. दो लोगों की हालत क्रिटिकल थी. पुलिस घटना की जांच कर रही है. बता दे ंकि इस हादसे के बाद एक क्रेन की मदद से पलटी हुई बस को उठाया गया.हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद भी की.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के करोल बाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास कल देर रात एक बस कंट्रोल खोकर पलट गई। बस में करीब 25 पैसेंजर सवार थे। कुछ घायल हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। दो लोगों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 25, 2026
वीडियो घटनास्थल से है। https://t.co/4E03YIqigh pic.twitter.com/nrOnyOdqX8
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हादसे के बाद बस बुरी तरह डैमेज, शीशे टूटे
हादसा कितना भयावह रहा हगा इसका अंदाजा बस की हालत देखकर लगाना मुश्किल नहीं है. बस का फ्रंट शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है. वहीं साइड खिड़कियों की शीशे भी पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं. इतना ही नहीं बस के आगे का हिस्सा पिचक गया है. वहीं बस का पहिया बाहर निकल चुका है और बस की पीछे की बॉडी भी पिचक चुकी है. बस का इतना खस्ताहाल देखकर ही हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
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