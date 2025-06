Pictures: देश भर में जय जगन्नाथ की गूंज... पुरी से पटना, बंगाल से अहमदाबाद तक की देखें तस्वीरें

Jagannath Rath Yatra 2025: शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ. ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में शाम 4 बजे रथ यात्रा शुरू हुई. सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा गया. इसके बाद सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ के रथ खींचे गए. पहले दिन बलभद्र का रथ 200 मीटर तक खींचा गया, सुभद्रा-भगवान जगन्नाथ के रथ भी कुछ दूरी तक खींचे गए.

रथ यात्रा को लेकर पुरी में देश के अलग राज्यों से अलावा विदेशों से पहुंचे श्रद्धालुओं का हुजुम जुटा रहा. भक्तों की भारी भीड़ से पूरे पुरी में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दी. यहां रथ यात्रा के दौरान एक एंबुलेंस फंस गई थी. जिसे निकालने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई.

#WATCH | Odisha: Around 1500 BJP Yuva Morcha volunteers formed a human chain amidst the massive gathering during the Lord Jagannath #RathYatra in Puri to ensure a clear path for ambulances, showcasing their dedication to public service.



