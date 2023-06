कानपुर समेत देश के कई शहरों में IT विभाग की रेड, 1500 करोड़ का फर्जी लेन-देन, 70 किलो सोना, 8 करोड़ कैश मिला

कानपुर समेत देश के कई शहरों में आईटी की रेड (प्रतीकात्मक चित्र)

उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत देश के कई शहरों में बीते कुछ दिनों से सर्राफा कारोबारी और रियल स्टेट के कारोबार से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग (IT) की रेड चल रही है. सूत्रों के अनुसार IT की रेड बीते कुछ दिनों से कानपुर में अलग-अलग 55 ठिकानों पर पड़ रही है. IT की इस रेड में अभी तक 8 करोड़ कैश और 70 किलो सोना जब्त किया जा चुका है. इसके साथ ही 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी IT विभाग के हाथ लगे हैं.