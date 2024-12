इसरो ने PROBA-3 मिशन को किया लॉन्च, सूर्य की गर्मी को लेकर करेगा स्टडी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बृहस्पतिवार को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के ‘प्रोबा-3' मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से PSLV-C59/PROBA-3 को आज अंतरिक्ष में भेजा गया है. बता दें कि PROBA-3 में पाई गई विसंगति के कारण कल मिशन लॉन्च को पुनर्निर्धारित किया गया था.

PSLV-C59 यान न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के समर्पित वाणिज्यिक मिशन के रूप में प्रोबा-3 अंतरिक्ष यान को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ले जा रहा है.

#WATCH | Indian Space Research Organisation (ISRO) launches PSLV-C59/PROBA-3 mission from Sriharikota, Andhra Pradesh



PSLV-C59 vehicle is carrying the Proba-3 spacecraft into a highly elliptical orbit as a Dedicated commercial mission of NewSpace India Limited (NSIL)



