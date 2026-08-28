असफलता के बाद बड़ी वापसी की तैयारी में ISRO, 4 सितंबर को लॉन्च होगा भारत की तीसरी आंख 'हॉक्स आई' सैटेलाइट

अपने भरोसेमंद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) रॉकेट के लगातार दो बार फेल होने के बाद, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) एक अहम वापसी मिशन की तैयारी कर रहा है. 4 सितंबर की सुबह, ISRO अपने सबसे महत्वाकांक्षी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (पृथ्वी पर नज़र रखने वाले उपग्रह) में से एक को जियो-सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV F17) रॉकेट के ज़रिए अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करेगा.

इस मिशन में EOS 5 (जिसे पहले GISAT 1A के नाम से जाना जाता था) सैटेलाइट शामिल है. इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह भारत को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा ऊंचाई से देश का लगातार 'बर्ड्स आई व्यू' (ऊपर से नज़ारा) दे सके. अगर यह मिशन सफल होता है, तो सैटेलाइट भारत को अपने इलाके, समुद्र तट, मौसम प्रणालियों और आपदा की आशंका वाले इलाकों पर लगातार नज़र रखने की अभूतपूर्व क्षमता देगा. इसमें हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा लगा होने के कारण यह भारत की सीमाओं को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगा. यह एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका भारत का रणनीतिक समुदाय लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था.

ISRO के चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन ने NDTV को कन्फर्म किया कि लंबे समय तक कोई लॉन्च न होने के बाद स्पेस एजेंसी आखिरकार लॉन्च पैड पर लौट रही है. यह लॉन्च भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत व्यस्त समय की शुरुआत हो सकता है. डॉ. नारायणन ने कन्फर्म किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो EOS-5 को शुक्रवार, 4 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा.

डॉ. नारायणन के अनुसार, ISRO की योजना अभी से मार्च 2027 के बीच सात लॉन्च करने की है, जिसमें गगनयान ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम का बहुप्रतीक्षित G1 मिशन (पहली बिना क्रू वाली उड़ान) भी शामिल है. उन्होंने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप भी तैयार किया है. ISRO 12 सैटेलाइट तैयार करने और आठ लॉन्च व्हीकल मिशन पूरे करने का लक्ष्य रख रहा है. ये मिशन कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च में मदद करेंगे और साथ ही भविष्य के ह्यूमन स्पेसफ्लाइट और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए आधार तैयार करेंगे. इस वापसी को खास बनाने वाली बात यह है कि यह कितनी मुश्किल परिस्थितियों में हो रही है.

भारत का बहुत भरोसेमंद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) लगातार दो बार फेल होने के बाद कई जांच और वैलिडेशन टेस्ट पूरे होने तक अभी रुका हुआ है. मई 2025 में EOS 09 को ले जा रहा PSLV C61 मिशन फेल हो गया था. उस झटके के बाद, 13 जनवरी 2026 को EOS N1 और कई कस्टमर सैटेलाइट ले जा रहा PSLV C62 मिशन भी फेल हो गया. PSLV प्रोग्राम के लंबे और शानदार इतिहास में ऐसी लगातार विफलताएं पहले कभी नहीं देखी गईं. इसे दशकों से दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल में से एक माना जाता रहा है.

ISRO के लिए अच्छी बात यह है कि EOS 5 को ले जाने वाले GSLV Mk II में PSLV वाले इंजन या ज़रूरी प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है. जिन समस्याओं की वजह से PSLV फ्लीट को रोका गया है, वे GSLV व्हीकल से जुड़ी नहीं लगतीं. इस अंतर से यह भरोसा मिलता है कि PSLV की नाकामियों की जांच जारी रहने के बावजूद आने वाला मिशन सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकता है. यह मिशन ISRO के लिए भावनात्मक रूप से भी अहम है.

12 अगस्त 2021 को इसी तरह के एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने की पिछली कोशिश नाकाम रही थी. तब, EOS 03 (असली GISAT सैटेलाइट) को ले जाने वाला GSLV F10 रॉकेट, स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज में आई खराबी के कारण फेल हो गया था. क्रायोजेनिक इंजन उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाया, जिससे स्पेसक्राफ्ट खो गया. इस नाकामी की वजह से भारत उस क्षमता को हासिल नहीं कर पाया, जिसकी वैज्ञानिक लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, और ISRO को फिर से नए सिरे से काम शुरू करना पड़ा. EOS 5 असल में उसी खोए हुए मिशन का अगला वर्जन है.

इस सैटेलाइट को स्पेस में एक खास जगह पर तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ज़्यादातर अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी से कुछ सौ किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करते हैं और किसी जगह के ऊपर से कभी-कभी ही गुज़रते हैं, लेकिन EOS 5 भूमध्य रेखा (equator) से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से काम करेगा. इतनी ऊंचाई से, यह सैटेलाइट भारतीय इलाके के ऊपर स्थिर रहेगा और लगातार उपमहाद्वीप और आसपास के समुद्री इलाकों पर नज़र रखेगा. इस क्षमता को अक्सर आसमान में एक स्थायी 'बाज़ जैसी नज़र' (hawk's eye) रखने जैसा बताया गया है.

उम्मीद है कि यह सैटेलाइट दिन भर भारत के भू-भाग की बार-बार तस्वीरें लेगा, जिससे चक्रवात, बाढ़, बादल फटने, जंगल की आग और तेज़ी से होने वाली दूसरी घटनाओं पर तुरंत नज़र रखी जा सकेगी. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इससे आपदा प्रबंधन एजेंसियों, मौसम की भविष्यवाणी करने वालों, कृषि योजनाकारों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगभग रियल-टाइम जानकारी मिल सकती है. सैटेलाइट के सिर के ऊपर से गुज़रने के लिए घंटों या दिनों तक इंतज़ार करने के बजाय, फ़ैसला लेने वाले एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट से लगातार अपडेट पा सकेंगे, जो कभी भी भारत से अपनी नज़र नहीं हटाता.

यह क्षमता ऐसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है जो मौसम की बड़ी घटनाओं के प्रति तेज़ी से संवेदनशील होता जा रहा है. हिंद महासागर में तेज़ी से बनने वाले चक्रवात, हिमालय में बादल फटना और अचानक बाढ़ आने जैसी घटनाओं पर लगातार अंतरिक्ष-आधारित निगरानी से फ़ायदा मिल सकता है.

इस लॉन्च से GSLV Mk II रॉकेट को अपनी परिपक्वता और विश्वसनीयता साबित करने का एक और मौका भी मिलेगा.

इस रॉकेट ने हाल ही में NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में अहम भूमिका निभाई थी. यह भारत-अमेरिका का एक ऐतिहासिक मिशन था, जिसे दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट माना जाता है. उस मिशन की सफलता ने GSLV Mk II प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसा बढ़ाया और जटिल क्रायोजेनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में ISRO की तरक्की को दिखाया.

इसलिए, स्पेस एजेंसी के लिए EOS 5 मिशन सिर्फ़ एक और सैटेलाइट लॉन्च करने से कहीं ज़्यादा है. यह मुश्किलों के बाद मज़बूती से वापसी का टेस्ट है. यह कई महीनों तक कोई लॉन्च न होने के बाद गति को फिर से हासिल करने का मौका है. यह उस क्षमता को आखिरकार हासिल करने का मौका है जिसे भारत ने पांच साल पहले चाहा था, लेकिन EOS 03 के ऑर्बिट तक न पहुंच पाने के कारण खो दिया था.

सबसे अहम बात यह है कि यह उस गतिविधि के ज़ोरदार दौर की शुरुआत है, जिसकी ISRO को उम्मीद है. इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और वैज्ञानिक मिशन के साथ-साथ भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की तैयारी भी शामिल होगी.

4 सितंबर को भोर से पहले के शांत समय में, सबकी नज़रें एक बार फिर श्रीहरिकोटा पर होंगी. महीनों की अनिश्चितता और मुश्किलों के बाद, ISRO वापसी की तैयारी कर रहा है. वह अपने साथ एक ऐसा सैटेलाइट ले जा रहा है जिसे अंतरिक्ष की सीमा से भारत पर लगातार नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अगर यह सफल होता है, तो EOS 5 आसमान में भारत का स्थायी प्रहरी बन सकता है और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गतिविधियों के एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दे सकता है.

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