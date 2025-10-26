आंध्र प्रदेश में बस में आग की घटना कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं? जांच अधिकारियों ने किए चौकाने वाले खुलासे 

एक बस चालक जिसने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अपना लाइसेंस बनवाया, एक बाइक चालक जिसने नशे में बाइक चलाने का विकल्प चुना और एक ट्रैवल कंपनी जिसने बस के रिनोवेट करने के दौरान दिशानिर्देशों को नजरअंदाज कर दिया... ये सभी वो तथ्य हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि हमारे सिस्टम में कई ऐसे झोल हैं जिन्हें ठीक किए बगैर ह कुरनूल बस हादसे जैसी घटना को नहीं रोक पाएंगे. इस घटना में 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी.

अब इस मामले संबंधित डबल डेकर बस के ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को पता चला है कि लक्ष्मैया अपने दसवीं क्लास का फर्जी सर्टिफिकेट जमा कराकर लाइसेंस हासिल किया है. लाइसेंसिंग नियमों के अनुसार, वाहन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम कक्षा 8 तक की पढ़ाई करनी होती है. हालांकि, इन नियमों का अक्सर उल्लंघन किया जाता है, और लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नकली शैक्षणिक दस्तावेजों का उपयोग करते हैं.

आपको बता दें कि बीते शुक्रवार देर रात कुरनूल के चिन्ना टेकुरु के पास बाइक पर सवार दो लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे. बाइक सड़क से फिसलकर डिवाइडर से जा टकराई थी. हादसे में बाइक चला रहे शिव शंकर की मौत हो गई जबकि पीछे बैठे एरी स्वामी को चोटें आईं थी. दुर्घटना के बाद, एरी ने शिव शंकर को सड़क से दूर खींच लिया और उसे एहसास हुआ कि वह मर चुका है. इससे पहले कि वह बाइक को सड़क से हटा पाता, एक बस ने उसे कुचल दिया. बाइक बस के नीचे घसीटा गया. इसी दौरान बस के फ्यूल टैंक में आग लग गई. इससे आग लग गई और डबल डेकर बस में आग लग गई. उन्नीस यात्री जिंदा जल गए, जबकि अन्य आपातकालीन खिड़की से भागने में सफल रहे.

कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक कोया प्रवीण ने पीटीआई को बताया कि उन्हें फोरेंसिक सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि बाइक पर सवार दो शख्स शंकर और स्वामी नशे में थे. उन्होंने कहा कि दोनों ने उस रात एक ढाबे पर खाना खाया और स्वामी ने शराब पीने की बात स्वीकार की. पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे लगभग 2 बजे घर के लिए निकले और शिव ने स्वामी को घर छोड़ने की योजना बनाई. वे एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां एक सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें कैद कर लिया. पेट्रोल पंप से बाहर निकलते वक्त शंकर लापरवाही से बाइक चलाता नजर आ रहा है.

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर ने कहा है कि नशे में धुत ड्राइवर "आतंकवादी" हैं और यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि क्रिमिनिल एक्ट है. एक्स पर पोस्ट किए गए शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि नशे में ड्राइवर आतंकवादी हैं और उनकी हरकतें हमारी सड़कों पर आतंक के कृत्यों से कम नहीं हैं. कुरनूल बस दुर्घटना, जिसने 20 निर्दोष लोगों की जान ले ली, सही मायनों में एक दुर्घटना नहीं थी. यह एक नशे में धुत बाइकर के लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हुआ एक रोके जा सकने वाला नरसंहार था. उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर "कोई दया नहीं" दिखाएगी.



कुरनूल के पुलिस प्रमुख विक्रांत पाटिल ने एनडीटीवी को बताया कि हाईवे पर दो बसें शिव की मोटरसाइकिल को चकमा देने में कामयाब रहीं, इससे पहले कि यह लक्जरी बस उसे कुचल देती. पुलिस अधिकारी ने कहा कि जहां तक ​​बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने का सवाल है तो नशे में धुत बाइक सवार की गलती है. लेकिन बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला खुला है क्योंकि वह सड़क पर स्थिर अवरोध को देखने में विफल रहा.

जांच में उस ट्रैवल कंपनी की भी गहन जांच की जा रही है जिसके पास बस है. कई लाल झंडों ने उच्च मृत्यु संख्या में योगदान दिया. स्लीपर कोच में अवैध रूपांतरण, सुरक्षा जांच से बचने के लिए संदिग्ध पुन: पंजीकरण रणनीति, और खिड़की तोड़ने वाले हथौड़ों जैसे आपातकालीन उपकरणों की अनुपलब्धता को बताते हैं.

