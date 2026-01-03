विज्ञापन
मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने से शाहरुख को होगा 9 करोड़ का नुकसान? जानें BCCI का नियम

BCCI On Mustafizur Rahman: BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का आदेश दिया है. बताया गया है कि उनकी जगह शाहरुख खान की टीम को नया खिलाड़ी चुनने की इजाजत मिलेगी.

Mustafizur Rahman: बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया गया

BCCI On Mustafizur Rahman: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, बताया जा रहा है कि बोर्ड ने केकेआर से कहा है कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से हटाने पर फैसला ले. अब माना जा रहा है कि रहमान आईपीएल से बाहर हो सकते हैं. राजनीतिक तनाव और शाहरुख खान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच BCCI का ये आदेश काफी हैरान करने वाला है. मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा था. ऐसे में सवाल है कि क्या शाहरुख खान को 9 करोड़ का नुकसान होने वाला है? आइए जानते हैं कि इस पर बीसीसीआई का क्या नियम है और मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलेंगे या नहीं. 

दूसरे खिलाड़ी को मिलेगी जगह

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि KKR को मुस्तफिजुर की जगह टीम में किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने की इजाजत दी जाएगी. बता दें कि हाल ही में हुई नीलामी के बाद मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में खरीदे जाने वाले सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे. 

क्या शाहरुख को होगा करोड़ों का नुकसान?

अब उस सवाल पर आते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने से शाहरुख खान को क्या 9.20 करोड़ का नुकसान होने वाला है? आईपीएल में अगर किसी खिलाड़ी को बैन किया जाता है तो उसे फीस का एक भी पैसा नहीं मिलता है, वहीं मुस्तफिजुर रहमान के केस में ऐसा नहीं है. उन्हें राजनीतिक विरोध के चलते बाहर किया जा रहा है. हालांकि आईपीएल का दूसरा नियम उनके खिलाफ जाता है, जिसमें ये बात कही जाती है कि अगर खिलाड़ी एक भी मैच नहीं खेलता है और बाहर होता है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा. ऐसे में केकेआर को उन्हें पैसे नहीं देने होंगे. 

कहां फंस सकता है पेच?

केकेआर और मुस्तफिजुर के बीच आईपीएल को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें ये बात तो लिखी है कि चोट के चलते अगर प्लेयर एक भी मैच नहीं खेलता है तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि इसमें राजनीतिक कारणों या दूसरे कारण के चलते बाहर होना भी शामिल है. अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के चलते फ्रैंचाइजी को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. 

