"हमारे पास देश के सबसे अच्छे शूटर्स...", उद्योगपति मुकेश अंबानी को फोन पर मिली धमकी

धमकी भरे ईमेल में लिखा है- “IF you don't give us 20 crore rupees, we will kill you, we have the best shooters in india” (अगर तुमने हमें 20 करोड़ रुपये नहीं दिए, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमारे पास भारत के सबसे अच्छे निशानेबाज हैं)

पुलिस ने कहा कि धमकी 27 अक्टूबर को शादाब खान नाम के व्यक्ति ने भेजी थी. पुलिस ने मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जान से मारने की धमकी की जानकारी उनके संज्ञान में आने के बाद शिकायत दर्ज की.

बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 92 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पिछले दिनों एक बार फिर फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर भारतीय बन गए. फोर्ब्स ने कहा, 'जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग कर शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के फौरन बाद अंबानी ने अगस्त में अपने तीनों बच्चों को रिलायंस के निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में जगह देकर अपनी उत्तराधिकार योजना को मजबूती दी.' इस बीच, फोर्ब्स की 2023 सूची के मुताबिक, भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति इस साल 799 अरब डॉलर पर स्थिर बनी रही.

ये भी पढ़ें :-