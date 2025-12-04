विज्ञापन
कौन हैं शिप्रा, जिनसे हो रही है कथावाचक इंद्रेश की शादी? वेडिंग कार्ड से लेकर डीएसपी पिता तक, जानिए सबकुछ

Indresh Upadhyay Wedding : विवाह से पूर्व की सभी पारंपरिक रस्में इंद्रेश उपाध्याय के वृंदावन स्थित रमणरेती आश्रम में पूरी हुईं, जिनमें हल्दी, संगीत, मेहंदी और अन्य रीति-रिवाज शामिल थे.

  • वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह 5 दिसंबर को जयपुर के ताज होटल आमेर में वैदिक विधि-विधान से होगा.
  • विवाह समारोह में देशभर के साधु-संत, महंत और प्रमुख अतिथियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.
  • दूल्हा इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी शिप्रा हरियाणा की हैं और उनका परिवार अमृतसर में निवास करता है.
आमेर/जयपुर:

वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल आमेर में विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. यह विवाह समारोह केवल पारिवारिक मिलन नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक जगत में चर्चा का विषय बनी एक शाही शादी है, जो होटल ताज आमेर में वैदिक विधि-विधान और साधु-संतों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न होगी.

देशभर के साधु-संत, महंत और प्रमुख अतिथियों के इस समारोह में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है. विवाह समारोह 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न होगा. इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा है, जो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और एक सम्मानित परिवार से आती हैं; उनके पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में निवास कर रहा है. शिप्रा और उनके परिवार की धार्मिक रुचि को देखते हुए यह रिश्ता तय हुआ, जिससे धार्मिक मूल्यों और परंपराओं का यह मिलन और भी खास हो गया है.

Indresh Upadhyay Wedding :  हल्दी, संगीत, मेहंदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

विवाह से पूर्व की सभी पारंपरिक रस्में इंद्रेश उपाध्याय के वृंदावन स्थित रमणरेती आश्रम में पूरी हुईं, जिनमें हल्दी, संगीत, मेहंदी और अन्य रीति-रिवाज शामिल थे. निवास स्थान से उनकी एक आकर्षक निकासी (बारात प्रस्थान) भी निकली, जिसका परिवारजनों और शिष्यों ने भरपूर आनंद लिया. दूल्हा बने इंद्रेश उपाध्याय व्हाइट शेरवानी और पगड़ी में हाथ में चांदी की छड़ी लिए हुए नज़र आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. निकासी में हाथी-घोड़े और भव्य सजावट देखने को मिली.

Indresh Upadhyay Wedding : कौन-कौन पहुंचेगा

  • पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम)
  • मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज
  • कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी
  • कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर
  • बॉलीवुड सिंगर बी प्राक
शाही विवाह समारोह में कौन-कौन होंगे गेस्ट

इस शाही विवाह समारोह में साधु-संतों की विशेष मौजूदगी रहेगी, जिनमें बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, श्री मलूक पीठाधीश्वर संत राजेंद्र दास, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, पुंडरीक गोस्वामी, संत अलबेली माधुरी शरण, और यहाँ तक कि बॉलीवुड सिंगर बी प्राक सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी. जयपुर के संत-महंत, जैसे गोविंद देवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी भी आशीर्वाद देने पहुंचेंगे. विवाह समारोह को लेकर होटल ताज आमेर में विशेष तैयारी की गई है. होटल को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा. समारोह में भक्ति संगीत, प्राचीन धार्मिक रीति-रिवाज और पारंपरिक भारतीय शैली का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे यह समारोह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाएगा और आए हुए विशेष मेहमानों की उपस्थिति इसकी शोभा बढ़ाएगी.

कौन हैं इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की होने वाली पत्नी शिप्रा?

  • मिली जानकारी के अनुसार, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा है
  • वह मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और एक सम्मानित परिवार से आती हैं
  • शिप्रा के पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं
  • वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में निवास कर रहा है
  • शिप्रा और उनके परिवार की गहरी धार्मिक रुचि को देखते हुए यह रिश्ता तय किया गया है

 रोहन शर्मा की रिपोर्ट

