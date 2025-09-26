MP: कैदी के दिल से तीन सुइयां निकाली गईं, साल भर पहले एयरगन से हुआ था हमला

इंदौर के एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने 29 वर्षीय विचाराधीन कैदी के दिल में साल भर से धंसी तीन सुइयों को जटिल सर्जरी के जरिये बाहर निकालकर उसे नया जीवन दिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, ये सुइयां इस व्यक्ति पर एयरगन जैसी बंदूक से दागी गई थीं और दिल में इनके धंसने के बाद उसका अब तक जिंदा रहना किसी करिश्मे से कम नहीं है.

शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के शल्य चिकित्सक डॉ. सुमित प्रताप सिंह ने बताया कि मरीज को छाती के बायीं तरफ चुभन और दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सिंह ने बताया कि सीटी स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट देखकर चिकित्सक चौंक गए क्योंकि उन्होंने पाया कि मरीज के दिल में तीन सुइयां धंसी हैं.

उन्होंने बताया,‘‘हमने आठ घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज के दिल से ये सुइयां निकालीं जिनकी लंबाई एक से 2.5 इंच के बीच है. जिस तरह ओपनहार्ट सर्जरी का ऑपरेशन होता है, उसी तरह यह ऑपरेशन किया गया.''

सिंह ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज की हालत ठीक है. उन्होंने कहा,‘‘करिश्मा ही है कि यह व्यक्ति दिल में तीन सुइयां धंसी होने के बावजूद साल भर तक जिंदा रहा. सुइयों के कारण उसके दिल में सूजन आ गई थी और इस अंग का हुलिया ही बदल चुका था.''

अधिकारियों ने बताया कि इस व्यक्ति पर 2024 के दौरान दिल्ली में पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर एयरगन जैसी बंदूक से सुइयां दागी गईं थीं जो उसकी छाती, गले और सिर में लगी थीं. अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यक्ति के शरीर के दूसरे अंगों से तो सुइयां निकाल ली गई थीं, लेकिन दिल में तीन सुइयां धंसी रह गई थीं. उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति एक आपराधिक मामले में स्थानीय जेल में बंद है.