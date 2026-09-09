'ये हमारा सहारा हैं', उज्जैन में हनुमान जी के लिए रो रहीं महिलाएं; मंदिर टूटा तो और बढ़ गई भक्तों की भीड़

मध्य प्रदेश के उज्जैन के कंठाल चौराहा, छत्रीचौक मार्ग के चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे खड़े हनुमान अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं. गुरुवार रात 11 बजे से निगम अमले ने प्रतिमा की शिफ्टिंग शुरू की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली थी. नुकसान से बचाने के लिए प्रतिमा को पॉलीथिन से पैक करने के बाद फिर से पैकिंग खोली गई. फिलहाल प्रतिमा अपनी जगह पर ही है. बस हनुमान जी केनोपी के नीचे विराजे हैं.

दरअसल, करीब 150 साल से ज्यादा पुराने खड़े हनुमान मंदिर से पूरे शहर का आस्था भरा जुड़ाव है. ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा, जो अपने जीवनकाल में बाबा के दर पर एक बार नहीं पहुंचा होगा. झाड़ा लगाने के लिए तो रोजाना ही सैकड़ों लोगों की कतार लगी रहती है. सिंधिया स्टेट के जमाने से स्थापित यह प्रतिमा दिव्य है.

मंदिर का गुंबद और दीवारें टूट चुकी हैं. आसपास के स्थल को साफ कर दिया है. इस मंदिर के स्थान पर मूर्ति ही खड़ी है. शाम को रोज की तरह हनुमान जी का पूजन उसी स्थान पर हुआ. आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित थे.

वहीं, मंदिर पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. महिलाएं रो रही हैं. एक महिला ने रोते हुए कहा कि हम अपने भगवान को कहीं नहीं जाने देंगे. उन्होंने कहा कि ये कहीं नहीं जाने चाहिए, ये गरीबों का सहारा है.

फिलहाल रोका गया शिफ्टिंग का काम

हालांकि लोगों का कहना था कि लोगों की भावना को देखते हुए महाकाल सवारी के बाद हनुमान जी को शिफ्ट करना चाहिए. यही कारण है प्रतिमा शिफ्टिंग का काम रोक दिया गया. महाकाल सवारी भी निकल चुकी है अब फिर से काम शुरू होगा.

जमीन पर खड़े हनुमानजी की प्रतिमा 8 फीट ऊंची है. प्रतिमा को बगैर सहारे के खड़ा रखने के लिए प्रतिमा का हिस्सा शिला पर खड़ा किया गया है. 4 से 5 फीट की शिला जमीन के नीचे है. जमीन से प्रतिमा निकालने के लिए आसपास की खुदाई फिर से की जाएगी.

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खड़े हनुमान 'डॉक्टर', उनका मंदिर 'एम्स'!

भक्तों के लिए ये सिर्फ मंदिर या प्रतिमा हटाने का मामला नहीं है. बल्कि अब ये मुद्दा आस्था और चमत्कार के नाम पर चर्चा में है. दरअसल यहां खड़े हनुमान को ‘डॉक्टर हनुमान' कहा जाता है. जबकि हनुमान जी के इस मंदिर को 'उज्जैन का एम्स' कहा जाता है. क्योंकि कहते हैं यहां माथा टेकने पर कई मरीजों का इलाज हो जाता है. मान्यता है कि यहां बच्चों और बीमार लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं.

पुजारी महेश बैरागी के मुताबिक मंदिर में पिछले कई सालों से छोटे बच्चों को झाड़नी दी जाती है और ताबीज बांधे जाते हैं. पुजारी का दावा है कि इससे कई बीमार बच्चों को फायदा मिला है.

दिलचस्प बात है कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं, कहते हैं यहां मुस्लिम भी मन्नत मांगने आते हैं. जिन परिवारों में संतान नहीं होती या जो किसी बीमारी से परेशान हैं. वे यहां मन्नत मांगते हैं, और दावा है कई लोगों की मुरादें पूरी होती हैं. ये मंदिर कंठाल चौराहे से छत्री चौक यानी बड़ा सराफा मार्ग पर बना है.

स्थानीय लोग और पुजारी इसे 170 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं. विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विशेषज्ञ डॉ रमण सोलंकी के मुताबिक, खड़े हनुमान जी की ये प्रतिमा 1000 साल पुरानी भी हो सकती है.

पुजारी ने एक बच्चे के बारे में कहा कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था. परिवार एयर एंबुलेंस से बच्चे को दिल्ली ले जाने की कोशिश में था. लेकिन हर बार उस बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती थी. परिवार मंदिर आया और बच्चे को भगवान का ताबीज बांधा गया. इसके बाद एयर एंबुलेंस से दिल्ली ले गए और लीवर ट्रांसप्लांट हुआ.

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मूर्ति हटाने में तकनीक अड़चनें क्या?

प्रतिमा के ना हटने के पीछे वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू भी हैं. इसके पीछे प्राचीन मूर्ति का निर्माण और उसकी स्थापना है. ऐसे में प्रशासन के लिए बिना खंडित किए इसे हटाना चुनौती है.