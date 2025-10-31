इंदिरा गांधी की आखिरी सुबह: वो जगह जहां थम गई थीं इंदिरा की सांसें...

आज देश अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है. 31 अक्टूबर 1984 की वही सुबह, जब देश की राजनीति और इतिहास दोनों ने अपनी दिशा बदलते देखी. ठीक सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर 1, सफदरजंग रोड पर, उनके अपने ही दो सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोलियां दाग दी थीं. कुछ ही घंटों में, देश ने इंदिरा को खो दिया.

स्मृति में तब्दील हुआ वो घर

आज वह घर, जहां इंदिरा गांधी ने अपने जीवन के आखिरी पल बिताए थे, इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय के रूप में हर दिन सैकड़ों लोगों को उस दौर में ले जाता है. दिल्ली के हरे-भरे दिल में बसा यह घर अब भी उसी तरह सजा हुआ है जैसे इंदिरा ने छोड़ा था. वही फर्नीचर, वही किताबें, वही तस्वीरें, और वही रास्ता जहां उन्होंने आख़िरी बार कदम रखे थे.

वो कोना जहां पूजा किया करती थीं

संग्रहालय के भीतर एक कोना है — शांत, सादा और बेहद निजी. यहीं, हर सुबह इंदिरा गांधी अपनी दिनचर्या शुरू करती थीं. पूजा करतीं, कुछ पंक्तियां लिखतीं और फिर अपने काम में जुट जातीं. दीवारों पर टंगी उनकी और परिवार की तस्वीरें आज भी आगंतुकों को उस युग की सादगी का अहसास कराती हैं.

वो साड़ी, जो अब भी गवाही देती है उस दिन की

संग्रहालय के एक कक्ष में, कांच के भीतर सलीके से रखी है वो हल्के भूरे रंग की साड़ी, जो इंदिरा गांधी ने 31 अक्टूबर की सुबह पहनी थी. उसके धागों में आज भी इतिहास की एक करुण कहानी सिमटी है- उस गोलीबारी की, जिसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया. इस संग्रहालय में वह साड़ी भी रखी गई है जिसे इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1942 को फ़िरोज़ गांधी से विवाह के समय पहना था. ये साड़ी विशेष थी क्योंकि इसे उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए ख़ुद सूत कातकर बनाया था.

जहां बीता गांधी परिवार का बचपन

यह वही घर है जहां छोटे राहुल, प्रियंका और वरुण गांधी ने अपना बचपन बिताया. यही आंगन, यही बरामदे उनके खेल के साथी रहे. यहीं उनके बचपन की यादें भी बसती हैं. संग्रहालय में रखी पारिवारिक तस्वीरें उन पलों को फिर से जीवंत कर देती हैं.

दो बार प्रधानमंत्री, एक बार कैबिनेट मंत्री

इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनीं, तो यही घर उनकी गतिविधियों का केंद्र रहा. इससे पहले, जब वे सूचना और प्रसारण मंत्री थीं, तब भी यही उनका सरकारी आवास था. यहीं से उन्होंने देश के लिए नीतियाँ बनाईं, निर्णय लिए, और हर राजनीतिक तूफ़ान का सामना किया.

देशभर से श्रद्धांजलि

आज, उनकी 41वीं पुण्यतिथि पर देशभर से लोग उन्हें याद कर रहे हैं. सुबह से ही 1, सफदरजंग रोड पर नेताओं और आम नागरिकों का तांता लगा है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और मौन रखा.