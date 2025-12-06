बेबसी और बस बेबसी... उफ्फ यह दर्द, इंडिगो फ्लाइट का बेइंतहा इंतजार और एयरपोर्ट पर रो पड़ी युवती

चेहरे पर बेबसी, लाचारी है, कंधे सामान का बोझ उठाते-उठाते थक चुके हैं. फ्लाइटों की आवाजाही के डिजिटल बोर्ड की ओर देखते-देखते आंखें भी पथरा चुकी हैं. पांच दिनों से जारी इंडिगो संकट से बेहाल अब यात्रियों के दिल का गुबार फूटने लगा है. कोई अपनों की शादी में शरीक नहीं हो पाया तो किसी को इस बात का ताउम्र मलाल रहेगा कि वो दुनिया छोड़ चुके किसी अपने को आखिरी विदाई भी न दे पाया. गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिल को झकझोर देने वाली ऐसी तस्वीर दिखाई दी. फ्लाइट के लिए बेचैन थकी हारी लड़की रोते बिलखते दिखाई दी. शिकायतें कर थक चुकी लड़की की जुबां से एक भी लफ्ज तो नहीं निकला, लेकिन आंखों से झर-झर बह रहे आंसू सारी कहानी बयां कर रहे थे.

गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को भी यात्रियों की लंबी कतारें दिखाई दीं. अहमदाबाद में 19 फ्लाइट 6 दिसंबर को कैंसिल हुईं. इंडिगो के काउंटर पर यात्री अपनी फ्लाइट का स्टेटस पूछने की होड़ में थे, वहीं घंटों इंतजार के बाद मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटी लड़की सुबकती रही. वो लगातार आंसू पोंछ रही थी.

#WATCH | Gujarat: A passenger weeps at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, long queues of passengers seen here as a few IndiGo flights stand cancelled yet again.



The Flight Duty Time Limitations (FDTL) orders of the DGCA have been placed in abeyance with… pic.twitter.com/8qmI72w2uN — ANI (@ANI) December 6, 2025

दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट से लेकर हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु तक पांचवें दिन भी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल रहीं.

दिल्ली एयरपोर्ट:

37 Departures

49 Arrivals

अहमदाबाद एयरपोर्ट (Ahmedabad)

7 arrivals

12 departures

पुणे एयरपोर्ट ( Pune) : 42

बेंगलुरु एयरपोर्ट: करीब 50

चेन्नई एयरपोर्ट: करीब 30

मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai)

Arrivals: 51

Departures: 58

कुल: 109

हैदराबाद एयरपोर्ट (Hyderabad)

Arrival- 26

Departure- 43

Total- 69

गौरतलब है कि 2 दिसंबर से जारी इंडिगो संकट के कारण अब तक 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं. पायलट और क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी के नए नियमों के कारण हाहाकार के हालात हैं. इंडिगो के सीईओ का कहना है कि आदेश वापस होने के बावजूद हालात सामान्य होने में अभी 10 दिन और लग सकते हैं. फ्लाइट के लिए भटक रही एक महिला यात्री ने कहा कि अगर घर करीब होता तो वो बस से चली जाती, लेकिन इतनी दूर बस से कैसे जाऊं.