संकट के बीच आज इंडिगो की कितनी फ्लाइट किस एयरपोर्ट से कैंसिल, जानें यहां हर अपडेट

देश की राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज की स्थिति में कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन सुबह से कई उड़ानें रद्द हुईं. इनमें जम्मू, अमृतसर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर और आइजॉल की फ्लाइट्स शामिल हैं.

  • इंडिगो की उड़ान के कैंसिल होने का दौर जारी है, जिससे देश के कई एयरपोर्टों पर लंबी कतारें बनी हुई हैं
  • पुणे एयरपोर्ट पर 25, हैदराबाद पर 115 और जम्मू पर 2 इंडिगो की उड़ानें हाल ही में रद्द की गई हैं
  • दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ानों में सुधार के बावजूद कई घरेलू उड़ानें सुबह के समय रद्द हुई हैं
नई दिल्ली:

इंडिगो के ऑपरेशन संकट के बीच आज फिर से एयरलाइन की फ्लाट्स कैंसिल होने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा. हालांकि सरकार के दखल के बाद हालात जरूर पहले से बेहतर हुए हैं लेकिन मुसाफिरों की दिक्कतें ज्यादा कम नहीं हुई है. अभी भी देश के ज्यादातर एयरपोर्ट पर लंबी कतारें दिख रही है, जो अपनी फ्लाइट के उड़ान भरने के इंतजार में है. इस बीच पैसेंजर्स की सहुलियत के लिए सरकार ने बढ़ते महंगे किराए पर भी सख्ती दिखाई है.

किस एयरपोर्ट पर कितनी उड़ानें रद्द हुईं?

  1. पुणे एयरपोर्ट: इंडिगो की 25 उड़ानें रद्द
  2. हैदराबाद एयरपोर्ट: कुल 54 आगमन और 61 प्रस्थान कैंसिल
  3. जम्मू एयरपोर्ट: इंडिगो की 10 उड़ानों में से 2 रद्द, जिनमें एक दिल्ली और दूसरी इंदौर की फ्लाइट शामिल है


दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर कैसे हालात

देश की राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज की स्थिति में कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन सुबह से कई उड़ानें रद्द हुईं. इनमें जम्मू, अमृतसर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर और आइजॉल की फ्लाइट्स शामिल हैं. इंटरनेशनल उड़ानें फिलहाल समय पर बताई जा रही हैं.

महंगे हवाई किराए पर रोक

इंडिगो के संकट के बीच देश के प्रमुख रूट के किराए बेहताशा बढ़ गए थे, आलम ये था कि कुछ रूट्स पर टिकट इतने महंगे हुए कि इतने महंगे टिकट दिल्ली से अमेरिका और लंदन जाने के भी नहीं थे. जिसके बाद सरकार ने मामले में दखल दिया और तुरंत इस पर रोक लगाई. केंद्र सरकार की सख्ती के बाद हवाई किराए में स्थिरता देखने को मिल रही है.

अब किस रूट पर कितना किराया

  1. मुंबई–दिल्ली: ₹6,135 (अगले तीन दिनों में न्यूनतम)
  2. दिल्ली–बेंगलुरु: ₹6,363 से शुरू
  3. दिल्ली–पुणे: ₹5,495 से शुरू
  4. दिल्ली–कोलकाता: 8 दिसंबर से ₹8,595
  5. दिल्ली–चंडीगढ़: 9 दिसंबर को ₹3,223

रेलवे बना यात्रियों का सहारा

इंडिगो की लगातार कैंसलेशन के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देशभर में स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई विजुअल्स में यात्रियों की बढ़ती भीड़ साफ नजर आ रही है. एयरलाइन कैंसलेशन के कारण कई लोग अब रेल यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं.

