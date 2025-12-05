विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली से पटना 40 हजार तो बेंगलुरु 35 हजार, इंडिगो संकट के बीच हवाई टिकट की कीमतें आसमान पर

Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइन जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट की टिकटों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली से पटना 40 हजार तो बेंगलुरु 35 हजार, इंडिगो संकट के बीच हवाई टिकट की कीमतें आसमान पर
  • इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से बची हुई उड़ानों में सीटों की मांग बढ़ गई है, जिससे टिकट की कीमतें बढ़ीं
  • बेंगलुरु से नई दिल्ली के बिजी रूट पर नॉन-स्टॉप फ्लाइट टिकट की कीमत ₹35,000 से अधिक हो गई है
  • दिल्ली से पटना के लिए स्पाइसजेट के टिकट की कीमत ₹40,000 से ऊपर पहुंच गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन में बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और परिचालन में आई बाधा का सीधा असर हवाई टिकटों की कीमतों पर पड़ा है. फ्लाइट कैंसिलेशन के की वजह से बची हुई उड़ानों में सीटों की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे बड़े रूट्स पर टिकट की कीमतें काफी ज्यादा हो गई हैं.

बड़े रूट्स पर आसमान छूती कीमतें

Latest and Breaking News on NDTV

यात्रियों को हो रही भारी परेशानी 

ये कीमतें सामान्य समय की कीमतों से कई गुना ज्यादा हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: MMT

 दिल्ली से पटना की कीमत 40 हजार के पार

Latest and Breaking News on NDTV

इसी तरह, दिल्ली से पटना के लिए स्पाइसजेट का टिकट ₹40,000 के पार चला गया है. वहीं, एयर इंडिया 29 हजार के करीब एक टिकट का चार्ज ले रही है.

दिल्ली से मुंबई का क्या है हाल 

Latest and Breaking News on NDTV

इंडिगो की कुछ उड़ानों में भी टिकट की कीमतें ज्यादा हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए नॉन-स्टॉप उड़ान ₹28,534 में मौजूद है, जबकि 1 स्टॉप वाली उड़ान भी ₹29,288 में मिल रही हैं.

यह भी पढ़ें- इंडिगो संकट समझिए: कैसे पायलट ड्यूटी नियम, प्लानिंग की गलतियों ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को जमीन पर ला दिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indigo Crisis, IndiGo Crisis Flights Cancelled, Indigo Crisis India, Indigo Crisis Latest News Today, Indigo Crisis Status
Get App for Better Experience
Install Now