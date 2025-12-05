दिल्ली से पटना 40 हजार तो बेंगलुरु 35 हजार, इंडिगो संकट के बीच हवाई टिकट की कीमतें आसमान पर

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन में बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और परिचालन में आई बाधा का सीधा असर हवाई टिकटों की कीमतों पर पड़ा है. फ्लाइट कैंसिलेशन के की वजह से बची हुई उड़ानों में सीटों की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे बड़े रूट्स पर टिकट की कीमतें काफी ज्यादा हो गई हैं.

यात्रियों को हो रही भारी परेशानी

ये कीमतें सामान्य समय की कीमतों से कई गुना ज्यादा हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Photo Credit: MMT

बेंगलुरु से नई दिल्ली जैसे बिजी रूट पर नॉन-स्टॉप फ्लाइट के लिए ₹35,000 से ज्यादा की कीमत होना, संकट के समय डिमांड और सप्लाई के बीच भारी अंतर को दर्शाता है.

Photo Credit: MMT

दिल्ली से पटना की कीमत 40 हजार के पार

इसी तरह, दिल्ली से पटना के लिए स्पाइसजेट का टिकट ₹40,000 के पार चला गया है. वहीं, एयर इंडिया 29 हजार के करीब एक टिकट का चार्ज ले रही है.

Photo Credit: MMT

दिल्ली से मुंबई का क्या है हाल

इंडिगो की कुछ उड़ानों में भी टिकट की कीमतें ज्यादा हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए नॉन-स्टॉप उड़ान ₹28,534 में मौजूद है, जबकि 1 स्टॉप वाली उड़ान भी ₹29,288 में मिल रही हैं.