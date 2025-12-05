विज्ञापन
दिल्ली से पटना 40 हजार तो बेंगलुरु 35 हजार, इंडिगो संकट के बीच हवाई टिकट की कीमतें आसमान पर

Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइन जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट की टिकटों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है.

  • इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से बची हुई उड़ानों में सीटों की मांग बढ़ गई है, जिससे टिकट की कीमतें बढ़ीं
  • बेंगलुरु से नई दिल्ली के बिजी रूट पर नॉन-स्टॉप फ्लाइट टिकट की कीमत ₹35,000 से अधिक हो गई है
  • दिल्ली से पटना के लिए स्पाइसजेट के टिकट की कीमत ₹40,000 से ऊपर पहुंच गई है
Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन में बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और परिचालन में आई बाधा का सीधा असर हवाई टिकटों की कीमतों पर पड़ा है. फ्लाइट कैंसिलेशन के की वजह से बची हुई उड़ानों में सीटों की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे बड़े रूट्स पर टिकट की कीमतें काफी ज्यादा हो गई हैं.

बड़े रूट्स पर आसमान छूती कीमतें

 

 

यात्रियों को हो रही भारी परेशानी

ये कीमतें सामान्य समय की कीमतों से कई गुना ज्यादा हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बेंगलुरु से नई दिल्ली जैसे बिजी रूट पर नॉन-स्टॉप फ्लाइट के लिए ₹35,000 से ज्यादा की कीमत होना, संकट के समय डिमांड और सप्लाई के बीच भारी अंतर को दर्शाता है.

दिल्ली से पटना की कीमत 40 हजार के पार

इसी तरह, दिल्ली से पटना के लिए स्पाइसजेट का टिकट ₹40,000 के पार चला गया है. वहीं, एयर इंडिया 29 हजार के करीब एक टिकट का चार्ज ले रही है.

दिल्ली से मुंबई का क्या है हाल

इंडिगो की कुछ उड़ानों में भी टिकट की कीमतें ज्यादा हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए नॉन-स्टॉप उड़ान ₹28,534 में मौजूद है, जबकि 1 स्टॉप वाली उड़ान भी ₹29,288 में मिल रही हैं.

