देश में कब और कहां दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बता दी तारीख

बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी, नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी दे दी है. उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक तैयार हो जाएगी. यह ट्रेन सबसे पहले गुजरात के सूरत से बापी के बीच दौड़ेगी. ट्रेन सेवा पहले सूरत से बिलिमोरा के बीच सेवा शुरू होगी. इसके बाद वापी से सूरत का सेक्शन खुलेगा. फिर वापी से बुलेट ट्रेन अहमदाबाद तक चलेगी. इसके बाद ठाणे से अहमदाबाद का सेक्शन शुरू होगा. अंत में मुंबई से अहमदाबाद तक पूरी बुलेट ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी.

देश में कब दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन?

भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि 15 अगस्त 2027 को देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी. अश्विनी वैष्णव ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप अभी से बुलेट ट्रेन की टिकट खरीद लीजिए, अगले साल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है.

गुजरात में कई बार लिया बुलेट ट्रेन के काम का जायजा

गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है. अश्विनी वैष्णव के की तरफ से बताई गई तारीख के मुताबिक, बुलेट ट्रेन गुजरात में अगले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दौड़ने लगेगी. रेल मंत्री कई बार गुजरात में बुलेट ट्रेन के काम की प्रगति जांच चुके हैं. पीएम मोदी भी बुलेट ट्रेन के काम की प्रगति को देख चुके हैं. पिछले साल नवंबर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति का भी जायजा लिया था. इसके लिए पीएम मोदी सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की थी.

पीएम मोदी ने भी लिया था कामकाज का जायजा

इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पीएम मोदी सूरत स्टेशन पर काम की बारीकी से जांच करते हुए नजर आए. इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत की. उन्होंने पूछा कि काम में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही है और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं? इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि हर स्तर पर पूरी मेहनत और बारीकी के साथ काम किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में एक अहम कदम है और इससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर मिलेगा.

