छठ पूजा के लिए भारतीय रेलवे तैयार, अगले 5 दिनों में 1,500 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए अगले 5 दिनों में भारतीय रेलवे 1,500 विशेष ट्रेनें चलाएगा. यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. नियमित ट्रेनों के अलावा, पिछले 21 दिनों में 4,493 विशेष ट्रेनें चलाई गईं हैं. छठ पर्व को देखते हुए नियमित रेल सेवाओं के अलावा, अगले पांच दिनों में औसतन 300 स्पेशल ट्रेनों के साथ 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक, 61 दिनों की अवधि में, देश भर में 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं. अब तक, कुल 11,865 फेरे (916 रेलगाड़ियां) अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें 9,338 आरक्षित और 2,203 अनारक्षित फेरे शामिल हैं. यह पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जब 7,724 पूजा और दिवाली विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जो त्योहारों के मौसम में सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

19 अक्टूबर 2025 को, भारतीय रेलवे ने उधना स्टेशन पर 36,000 से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा प्रदान की, जो 2024 में इसी दिन की तुलना में 50% अधिक है. सभी यात्री शाम 4 बजे तक ट्रेन में सवार हो गए और अपने परिवारों के साथ दिवाली मनाने के लिए समय पर घर पहुंच गए. इस बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास किए गए. यात्रियों की सुविधा के लिए एक समर्पित होल्डिंग एरिया और कई टिकट काउंटर स्थापित किए गए. पिछले पांच दिनों में, उधना से 1.2 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की.