छठ पर्व को लेकर रेलवे की बड़ी तैयारी: दिल्ली से 33 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं

छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर बेहतर इंतज़ाम किए हैं, विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए जो पूर्वी भारत की ओर अपने घर जा रहे हैं. शनिवार को दिल्ली एरिया के 6 प्रमुख स्टेशनों- नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन, शकूरबस्ती और गाज़ियाबाद, से कुल 3,51,221 यात्री रवाना हुए.

यह संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि (दीपावली के पांचवें दिन, 05.11.2024) की तुलना में 7.86% अधिक है. आज (रविवार को) 33 स्पेशल ट्रेनें दिल्ली एरिया के प्रमुख स्टेशनों से चलाई जा रही हैं . इन ट्रेनों से नई दिल्ली से 9, दिल्ली जंक्शन से 4, आनंद विहार टर्मिनल से 9, हजरत निजामुद्दीन से 2, शकूरबस्ती से 5, दिल्ली सराय रोहिल्ला से 1, शामली से 1 और रोहतक से 2 ट्रेनें संचालित होंगी. इनके अतिरिक्त 3 पासिंग स्पेशल ट्रेनें भी निर्धारित की गई हैं. यात्रियों के सुगम यात्रा के लिए 3 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें नई दिल्ली–दरभंगा, नई दिल्ली–राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना) और नई दिल्ली–सहरसा, को 25.10.2025 को चलाया गया.

आपको बता दें कि रेलवे ने छठ पर्व के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों की सहूलियत को ध्यान रखते हुए भी अपनी प्लानिंग पहले ही कर ली है. एक और बड़ी समस्‍या, छठ के बाद वापस काम पर लौटने की भी है.रेलवे ने ने रेगुलर ट्रेनों के अलावा 6,181 स्‍पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.

28 अक्‍टूबर से वापसी की ट्रेनें

रेलवे की ओर से बताया गया कि अब छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी यात्रा के लिए तैयारी जारी है. त्योहारों के बाद कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 28 अक्टूबर से 6,181 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम), अतिरिक्‍त यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर और अन्‍य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.