यात्रीगण ध्यान दें! आज 177 ट्रेनें लेट हैं, घने कोहरे ने दिल्ली NCR से पंजाब तक रोकी ट्रेनों की रफ्तार

उत्तर भारत में छाए घने कोहरे ने रेल और हवाई यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. कोहरे की कम विजिबिलिटी के कारण कुल 177 ट्रेनें लेट चल रही हैं. यह जानकारी रेलवे की ट्रेन रनिंग लिस्ट से मिली है, जिसमें कई ट्रेनों के 2 से 8 घंटे तक लेट होने के आंकड़े शामिल हैं.

दिल्ली NCR में विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण राजधानी आने-जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों पर असर पड़ा है. प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और झांसी डिवीजन की ट्रेनों में भारी देरी दर्ज की गई, जिसमें कुछ ट्रेनें 3-5 घंटे तक लेट हैं. रेल अधिकारियों के अनुसार, घने कोहरे की वजह से सिग्नलिंग और लोकेशन विजिबिलिटी प्रभावित होने से ट्रेनें नियंत्रित गति से चल रही हैं.



लेट चल रही प्रमुख ट्रेनें

घने कोहरे के कारण जिन प्रमुख ट्रेनों पर असर पड़ा है उनमें शामिल हैं:

प्रयागराज एक्सप्रेस

वंदे भारत एक्सप्रेस

रीवा एक्सप्रेस

नई दिल्ली तेजस राजधानी

ऊंचाहार एक्सप्रेस

कालिंदी एक्सप्रेस

और कई अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें

रेल अधिकारियों का कहना है कि विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से ट्रेनों को सिग्नल-टू-सिग्नल धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिससे देरी बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली NCR में आज घने कोहरे का कहर, सड़कों पर सफेद चादर, अगले 5 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम

दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी

कोहरे का प्रभाव हवाई यातायात पर भी पड़ा है. दिल्ली एयरटपोर्ट ने सुबह फ्लाइट ऑपरेशंस में देरी को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस से उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें. एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट टाइमिंग अपडेट अवश्य चेक करें. कोहरे की वजह से संभावित देरी और टर्मिनल पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पहुंचे.

इन शहरों में भी उड़ान सेवा प्रभावित

दिल्ली के अलावा इन शहरों में भी कोहरे और कम दृश्यता ने उड़ानों को प्रभावित किया है:

वाराणसी

अमृतसर

चंडीगढ़

लखनऊ

जम्मू–कश्मीर

कई रूटों पर फ्लाइटों को होल्ड पर रखा गया है, कुछ को डायवर्ट किया गया और कई उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं.

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे की वेबसाइट या NTES ऐप पर ट्रेन स्टेटस लगातार चेक करते रहें. जिन ट्रेनों में देरी अधिक है, उनके लिए प्लेटफॉर्म बदलने या रीशेड्यूलिंग की अपडेट पर नज़र रखें. एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को प्रस्थान समय से पर्याप्त पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. मौसम साफ होने तक ट्रेन और फ्लाइट दोनों सेवाओं में अनियमितता बनी रहने की संभावना है.