FOG Alert: दिल्ली NCR में आज घने कोहरे का कहर, सड़कों पर सफेद चादर, अगले 5 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम

- दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण वाहन धीमी गति से चल रहे थे और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था
- अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा रहने का अनुमान है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी
- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले एक से दो दिन शीत लहर चलने की संभावना है
दिल्ली एनसीआर में शनिवार को हर तरफ घने कोहरे का आलम रहा. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक कई स्थानों पर सफेद धुएं जैसा कोहरा इतना घना था कि कारें और बाइकें रेंगती नजर आईं. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने के अनुमान जताया है.यही वजह है कि दिल्ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था. मौसम विभाग की मानें तो अगले पांच दिनों तक ऐसे ही घना कोहरा दिल्ली एनसीआर के इलाकों में छाया रहेगा. हालांकि ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ये 8-9 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
अगले 1-2 दिन शीत लहर
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिनों तक उत्तर प्रदेस, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में शीत लहर चलने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी. अगले पांच दिनों के दौरान बिहार और उत्तर पश्चिम भारत में घने से घना कोहरा छाया रहेगा. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति रहेगी.
पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग ने हिमालयी क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान भी जताया है. इससे दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान है. इससे वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो सकती है. दिल्ली के तमाम शहरों में एक्यूआई 350 से 400 तक पहुंच जाने के बाद ग्रैप 3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं. बीएस 4 से कम श्रेणी के वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा.
कोहरा बढ़ेगा पर ठंड से राहत मिलेगी
मौसम विभाग की मानें तो 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहने और फिर उसके बाद से 18 से 22 जनवरी तक 8 से 10 डिग्री तक पहुंच जाने का अनुमान है. अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन सुबह के वक्त हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा पड़ता रहेगा.
भारत के मैदान इलाकों की बात करें तो पंजाब के बलोवाल सौंखरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद इलाके में तापमान शून्य से नीचे था. दिल्ली में कुछ जगहों पर तापमान 1 से 5 डिग्री के बीच रहा. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रहा है.
